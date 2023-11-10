МИД Польши выразил надежду на отчет нового сейма по "репарациям" от России
МИД Польши надеется, что новый сейм подготовит отчет по взысканию репараций с РФ
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик надеется, что новый сейм республики в течение срока своих полномочий подготовит отчет о якобы военном ущербе от СССР и взыскании "репараций с РФ".
"Мы надеемся, что если команда сработается хорошо, то отчет о запросе военных репараций от России, будет подготовлен в течение нового срока полномочий сейма", - заявил Мулярчик.
В МИД РФ заявляли, что претензии Польши к России о выплате репараций лежат в области политических фантазий. Там отметили также, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму". В Кремле назвали требования Польши репараций от России оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом. Как писал замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье в "Российской газете", отношения России и Польши никогда не были безоблачными, шанс начать их с чистого листа был в начале 20 века, но "квинтэссенцией исторической польской паранойи" стала идея о компенсации со стороны России за некие "угнетения", РФ вполне может ответить зеркально.
Замминистра иностранных дел Польши направил письмо всем депутатам и сенаторам нового срока полномочий сейма и сената с призывом продолжить действия, "направленные на урегулирование вопроса о репарациях, компенсациях", которые Польша рассчитывает получить от Германии в связи с немецкой агрессией и оккупацией в 1939-1945 годах. Также, в письме Мулярчик поднял вопрос о взыскании военных репараций в будущем, "в том числе и от России".
Замминистра заявил, что ученые и историки из Польши, Украины и Литвы проводят исследования в польских и зарубежных архивах. "Следует помнить, что мы потеряли почти 50% довоенной территории, которая сегодня входит в состав Украины, Белоруссии и Литвы, поэтому есть некоторые трудности со сбором общего материала, его обработкой и подготовкой отчета, но эта работа продолжается, она начата", - сказал он.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
15 октября в Польше состоялись очередные парламентские выборы. Правящая в Польше партия "Право и справедливость", к которой принадлежит Мулярчик, получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.
Новое правительство появится в Польше не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. Первое заседание сейма нового созыва состоится 13 ноября.