https://ria.ru/20231110/reb-1908630602.html

Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области

Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области - РИА Новости, 10.11.2023

Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области

Беспилотник самолетного типа обезврежен над Ливенским районом Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет, сообщил губернатор региона РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:52

2023-11-10T12:52

2023-11-10T13:02

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

происшествия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа обезврежен над Ливенским районом Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий", - написал губернатор. Он добавил, что пострадавших нет, ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20231109/operatory-1908479990.html

орловская область

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Кирилл Волков

орловская область, андрей клычков, происшествия, ситуация в днр и лнр