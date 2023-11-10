https://ria.ru/20231110/reb-1908630602.html
Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области
Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области - РИА Новости, 10.11.2023
Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области
Беспилотник самолетного типа обезврежен над Ливенским районом Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет, сообщил губернатор региона РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:52
2023-11-10T12:52
2023-11-10T13:02
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
происшествия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа обезврежен над Ливенским районом Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий", - написал губернатор. Он добавил, что пострадавших нет, ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20231109/operatory-1908479990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области
Клычков: средства РЭБ обезвредили беспилотник в Ливенском районе