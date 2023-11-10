https://ria.ru/20231110/razliv-1908719707.html
В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов
В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 10.11.2023
В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов произошел в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода, на данный момент нефтепродукты собраны, сообщил замглавы города... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:06
2023-11-10T17:06
2023-11-10T17:06
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода, на данный момент нефтепродукты собраны, сообщил замглавы города Александр Яменсков в личном чате в Telegram-канале. "По информации службы капитана порта, в результате гидроудара произошла разгерметизация трубопровода. Произошел незначительный разлив нефтепродуктов. В настоящее время разлив устранен", - написал Яменсков.Он добавил, что все нефтепродукты собраны, поэтому ЧС не прогнозируется.
https://ria.ru/20231026/ptitsy-1905412377.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов
В порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода произошел разлив нефти