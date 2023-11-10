https://ria.ru/20231110/razliv-1908719707.html

В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов

В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 10.11.2023

В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода, на данный момент нефтепродукты собраны, сообщил замглавы города... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:06

2023-11-10T17:06

2023-11-10T17:06

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода, на данный момент нефтепродукты собраны, сообщил замглавы города Александр Яменсков в личном чате в Telegram-канале. "По информации службы капитана порта, в результате гидроудара произошла разгерметизация трубопровода. Произошел незначительный разлив нефтепродуктов. В настоящее время разлив устранен", - написал Яменсков.Он добавил, что все нефтепродукты собраны, поэтому ЧС не прогнозируется.

https://ria.ru/20231026/ptitsy-1905412377.html

новороссийск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новороссийск