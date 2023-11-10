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В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 10.11.2023
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17:06 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/razliv-1908719707.html
В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов
В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 10.11.2023
В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов произошел в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода, на данный момент нефтепродукты собраны, сообщил замглавы города... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:06
2023-11-10T17:06
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода, на данный момент нефтепродукты собраны, сообщил замглавы города Александр Яменсков в личном чате в Telegram-канале. "По информации службы капитана порта, в результате гидроудара произошла разгерметизация трубопровода. Произошел незначительный разлив нефтепродуктов. В настоящее время разлив устранен", - написал Яменсков.Он добавил, что все нефтепродукты собраны, поэтому ЧС не прогнозируется.
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов

В порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода произошел разлив нефти

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в порту Новороссийска после разгерметизации трубопровода, на данный момент нефтепродукты собраны, сообщил замглавы города Александр Яменсков в личном чате в Telegram-канале.
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"По информации службы капитана порта, в результате гидроудара произошла разгерметизация трубопровода. Произошел незначительный разлив нефтепродуктов. В настоящее время разлив устранен", - написал Яменсков.
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Он добавил, что все нефтепродукты собраны, поэтому ЧС не прогнозируется.
 
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