https://ria.ru/20231110/rayffayzenbank-1908763431.html

Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении

Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении - РИА Новости, 10.11.2023

Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении

Некоторые сервисы мобильного приложения Райффайзенбанка могут работать нестабильно, ведется работа над устранением сбоя, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:09

2023-11-10T19:09

2023-11-10T19:11

технологии

райффайзенбанк

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Некоторые сервисы мобильного приложения Райффайзенбанка могут работать нестабильно, ведется работа над устранением сбоя, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Некоторые сервисы "Райффайзен Онлайн" могут работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением проблемы", - говорится в сообщении. Ранее, в октябре, у банка наблюдались технические неполадки при обработке карточных операций. В связи с этим некоторые клиенты могли столкнуться со сложностями в проведении операций по картам. Сбой в мобильном приложении у Райффайзенбанка был также в сентябре, клиенты испытывали сложности в проведении операций через "Райффайзен Онлайн", тогда неполадки устранили в течение часа.

https://ria.ru/20231103/raiffeisen-1907292798.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, райффайзенбанк