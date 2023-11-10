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Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении - РИА Новости, 10.11.2023
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19:09 10.11.2023 (обновлено: 19:11 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/rayffayzenbank-1908763431.html
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении - РИА Новости, 10.11.2023
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении
Некоторые сервисы мобильного приложения Райффайзенбанка могут работать нестабильно, ведется работа над устранением сбоя, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:09
2023-11-10T19:11
технологии
райффайзенбанк
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Некоторые сервисы мобильного приложения Райффайзенбанка могут работать нестабильно, ведется работа над устранением сбоя, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Некоторые сервисы "Райффайзен Онлайн" могут работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением проблемы", - говорится в сообщении. Ранее, в октябре, у банка наблюдались технические неполадки при обработке карточных операций. В связи с этим некоторые клиенты могли столкнуться со сложностями в проведении операций по картам. Сбой в мобильном приложении у Райффайзенбанка был также в сентябре, клиенты испытывали сложности в проведении операций через "Райффайзен Онлайн", тогда неполадки устранили в течение часа.
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технологии, райффайзенбанк
Технологии, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении

Райффайзенбанк: некоторые сервисы мобильного приложения работают нестабильно

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОфис АО "Райффайзенбанк"
Офис АО Райффайзенбанк - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Офис АО "Райффайзенбанк" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Некоторые сервисы мобильного приложения Райффайзенбанка могут работать нестабильно, ведется работа над устранением сбоя, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«
"Некоторые сервисы "Райффайзен Онлайн" могут работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением проблемы", - говорится в сообщении.
Ранее, в октябре, у банка наблюдались технические неполадки при обработке карточных операций. В связи с этим некоторые клиенты могли столкнуться со сложностями в проведении операций по картам.
Сбой в мобильном приложении у Райффайзенбанка был также в сентябре, клиенты испытывали сложности в проведении операций через "Райффайзен Онлайн", тогда неполадки устранили в течение часа.
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