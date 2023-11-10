https://ria.ru/20231110/rayffayzenbank-1908763431.html
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении - РИА Новости, 10.11.2023
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении
Некоторые сервисы мобильного приложения Райффайзенбанка могут работать нестабильно, ведется работа над устранением сбоя, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:09
2023-11-10T19:09
2023-11-10T19:11
технологии
райффайзенбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137711/00/1377110017_0:371:2743:1914_1920x0_80_0_0_3bfc40983bac3fe98c89d047f32c55b2.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Некоторые сервисы мобильного приложения Райффайзенбанка могут работать нестабильно, ведется работа над устранением сбоя, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Некоторые сервисы "Райффайзен Онлайн" могут работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением проблемы", - говорится в сообщении. Ранее, в октябре, у банка наблюдались технические неполадки при обработке карточных операций. В связи с этим некоторые клиенты могли столкнуться со сложностями в проведении операций по картам. Сбой в мобильном приложении у Райффайзенбанка был также в сентябре, клиенты испытывали сложности в проведении операций через "Райффайзен Онлайн", тогда неполадки устранили в течение часа.
https://ria.ru/20231103/raiffeisen-1907292798.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137711/00/1377110017_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_162623cfcedf2635be46a72e06f50853.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, райффайзенбанк
Технологии, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк сообщил о сбое в мобильном приложении
Райффайзенбанк: некоторые сервисы мобильного приложения работают нестабильно
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Некоторые сервисы мобильного приложения Райффайзенбанка могут работать нестабильно, ведется работа над устранением сбоя, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«
"Некоторые сервисы "Райффайзен Онлайн" могут работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением проблемы", - говорится в сообщении.
Ранее, в октябре, у банка наблюдались технические неполадки при обработке карточных операций. В связи с этим некоторые клиенты могли столкнуться со сложностями в проведении операций по картам.
Сбой в мобильном приложении у Райффайзенбанка
был также в сентябре, клиенты испытывали сложности в проведении операций через "Райффайзен Онлайн", тогда неполадки устранили в течение часа.
В Райффайзенбанке сомневаются в возможности ухода из России до конца года