Рейтинг@Mail.ru
Россия не вела расследование диверсии на "Северных потоках", заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/rassledovanie-1908641247.html
Россия не вела расследование диверсии на "Северных потоках", заявил Песков
Россия не вела расследование диверсии на "Северных потоках", заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023
Россия не вела расследование диверсии на "Северных потоках", заявил Песков
Россия не сворачивала расследование диверсии на "Северных потоках", так и не вела его, РФ к нему не допускали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:20
2023-11-10T13:20
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
северный поток
дмитрий песков
в мире
сша
джо байден
сеймур херш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия не сворачивала расследование диверсии на "Северных потоках", так и не вела его, РФ к нему не допускали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия не ведет расследование диверсии. Россию не допускают к расследованию диверсии. То есть, мы что свернули? Мы ничего не сворачивали. Мы ничего и не разворачивали", - сказал он журналистам в ответ на слова о том, что "России пришлось свернуть расследование диверсии на "Северных потоках". "ООН не вело никакого расследования. Тоже ООН ничего не сворачивало. Здесь вы неверно трактуете", - отметил Песков. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html
https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авария на "северных потоках", северный поток — 2, северный поток, дмитрий песков, в мире, сша, джо байден, сеймур херш
Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Северный поток, Дмитрий Песков, В мире, США, Джо Байден, Сеймур Херш
Россия не вела расследование диверсии на "Северных потоках", заявил Песков

Песков: Россию не допустили к расследованию диверсии на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия не сворачивала расследование диверсии на "Северных потоках", так и не вела его, РФ к нему не допускали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не ведет расследование диверсии. Россию не допускают к расследованию диверсии. То есть, мы что свернули? Мы ничего не сворачивали. Мы ничего и не разворачивали", - сказал он журналистам в ответ на слова о том, что "России пришлось свернуть расследование диверсии на "Северных потоках".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и "Северных потоках"
23 октября, 11:02
"ООН не вело никакого расследования. Тоже ООН ничего не сворачивало. Здесь вы неверно трактуете", - отметил Песков.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток"
Вчера, 02:07
 
Авария на "Северных потоках"Северный поток — 2Северный потокДмитрий ПесковВ миреСШАДжо БайденСеймур Херш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала