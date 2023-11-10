https://ria.ru/20231110/rassledovanie-1908641247.html

Россия не вела расследование диверсии на "Северных потоках", заявил Песков

Россия не вела расследование диверсии на "Северных потоках", заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2023

Россия не вела расследование диверсии на "Северных потоках", заявил Песков

Россия не сворачивала расследование диверсии на "Северных потоках", так и не вела его, РФ к нему не допускали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:20

2023-11-10T13:20

2023-11-10T13:20

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

северный поток

дмитрий песков

в мире

сша

джо байден

сеймур херш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия не сворачивала расследование диверсии на "Северных потоках", так и не вела его, РФ к нему не допускали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия не ведет расследование диверсии. Россию не допускают к расследованию диверсии. То есть, мы что свернули? Мы ничего не сворачивали. Мы ничего и не разворачивали", - сказал он журналистам в ответ на слова о том, что "России пришлось свернуть расследование диверсии на "Северных потоках". "ООН не вело никакого расследования. Тоже ООН ничего не сворачивало. Здесь вы неверно трактуете", - отметил Песков. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html

https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авария на "северных потоках", северный поток — 2, северный поток, дмитрий песков, в мире, сша, джо байден, сеймур херш