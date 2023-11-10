https://ria.ru/20231110/putin-1908534555.html

Сотрудникам МВД надо активнее пресекать провокации, заявил Путин

Сотрудникам МВД надо активнее пресекать провокации, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2023

Сотрудникам МВД надо активнее пресекать провокации, заявил Путин

Сотрудники МВД должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, заявил... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T00:12

2023-11-10T00:12

2023-11-10T03:21

россия

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, заявил президент России Владимир Путин. "Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям - пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления", - сказал глава государства в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. "Хочу подчеркнуть: государство, общество высоко ценит вашу нелегкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей", - добавил он. В поздравлении Путин отметил, что сотрудники органов внутренних дел стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан и стабильность в обществе, невзирая на опасность и риск приходят на помощь в самых сложных, нередко чрезвычайных ситуациях. "Мы гордимся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью, произволом, и своей решительностью, мужеством, компетентностью укрепляли авторитет органов внутренних дел, закладывали их легендарные традиции. В этот праздник мы всегда с особой теплотой вспоминаем многие поколения солдат правопорядка. Благодарим ветеранов за добросовестную честную службу в мирное и военное время. За то, что воспитали достойную смену", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231110/geroizm-1908533911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году