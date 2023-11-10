Рейтинг@Mail.ru
Сотрудникам МВД надо активнее пресекать провокации, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 10.11.2023 (обновлено: 03:21 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/putin-1908534555.html
Сотрудникам МВД надо активнее пресекать провокации, заявил Путин
Сотрудникам МВД надо активнее пресекать провокации, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2023
Сотрудникам МВД надо активнее пресекать провокации, заявил Путин
Сотрудники МВД должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, заявил... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:12
2023-11-10T03:21
россия
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, заявил президент России Владимир Путин. "Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям - пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления", - сказал глава государства в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. "Хочу подчеркнуть: государство, общество высоко ценит вашу нелегкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей", - добавил он. В поздравлении Путин отметил, что сотрудники органов внутренних дел стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан и стабильность в обществе, невзирая на опасность и риск приходят на помощь в самых сложных, нередко чрезвычайных ситуациях. "Мы гордимся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью, произволом, и своей решительностью, мужеством, компетентностью укрепляли авторитет органов внутренних дел, закладывали их легендарные традиции. В этот праздник мы всегда с особой теплотой вспоминаем многие поколения солдат правопорядка. Благодарим ветеранов за добросовестную честную службу в мирное и военное время. За то, что воспитали достойную смену", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20231110/geroizm-1908533911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сотрудникам МВД надо активнее пресекать провокации, заявил Путин

Путин: МВД надо активнее пресекать провокации, подрывающие межнациональный мир

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям - пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления", - сказал глава государства в поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.
"Хочу подчеркнуть: государство, общество высоко ценит вашу нелегкую, часто связанную с риском службу. Мы будем и впредь принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей", - добавил он.
В поздравлении Путин отметил, что сотрудники органов внутренних дел стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан и стабильность в обществе, невзирая на опасность и риск приходят на помощь в самых сложных, нередко чрезвычайных ситуациях.
"Мы гордимся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью, произволом, и своей решительностью, мужеством, компетентностью укрепляли авторитет органов внутренних дел, закладывали их легендарные традиции. В этот праздник мы всегда с особой теплотой вспоминаем многие поколения солдат правопорядка. Благодарим ветеранов за добросовестную честную службу в мирное и военное время. За то, что воспитали достойную смену", - сказал глава государства.
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Путин поблагодарил сотрудников МВД за проявленный во время СВО героизм
00:03
 
РоссияВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала