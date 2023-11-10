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Пропалестинские демонстранты вошли в офис New York Times, сообщили очевидцы - РИА Новости, 10.11.2023
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02:36 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/protest-1908542253.html
Пропалестинские демонстранты вошли в офис New York Times, сообщили очевидцы
Пропалестинские демонстранты вошли в офис New York Times, сообщили очевидцы - РИА Новости, 10.11.2023
Пропалестинские демонстранты вошли в офис New York Times, сообщили очевидцы
Протестующие против оккупации сектора Газа проникли в здание газеты New York Times в Нью-Йорке, позднее некоторых из них задержала полиция, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:36
2023-11-10T02:36
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 10 ноя - РИА Новости. Протестующие против оккупации сектора Газа проникли в здание газеты New York Times в Нью-Йорке, позднее некоторых из них задержала полиция, сообщили РИА Новости очевидцы. Сейчас у здания дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости. Протестующих вывели из здания. Один полицейский автомобиль исписан краской - на нем выведено красными буквами "Освободите Газу". Заднее стекло машины разбито. Полиция на месте отказывается комментировать произошедшее. Между тем на стеклянном входе в здание New York Times написали крупным буквами "ЛОЖЬ" и "Освободите Газу". На здании расклеены листовки с фотографиями убитых детей в секторе Газа. Перед редакцией также оставили плакат с надписью "New York Times лжет, Газа погибает".
https://ria.ru/20231103/semi-1907292402.html
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5
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96
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Пропалестинские демонстранты вошли в офис New York Times, сообщили очевидцы

Очевидцы сообщили, что протестующие против оккупации Газы вошли в здание NYT

© AP Photo / Mark LennihanЗдание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке
Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 10 ноя - РИА Новости. Протестующие против оккупации сектора Газа проникли в здание газеты New York Times в Нью-Йорке, позднее некоторых из них задержала полиция, сообщили РИА Новости очевидцы.
Сейчас у здания дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости. Протестующих вывели из здания. Один полицейский автомобиль исписан краской - на нем выведено красными буквами "Освободите Газу". Заднее стекло машины разбито.
Митинг в Тель-Авиве против отправки гуманитарной помощи в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Семьи заложников митингуют в Тель-Авиве, требуя не пускать помощь в Газу
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Полиция на месте отказывается комментировать произошедшее.
Между тем на стеклянном входе в здание New York Times написали крупным буквами "ЛОЖЬ" и "Освободите Газу".
На здании расклеены листовки с фотографиями убитых детей в секторе Газа. Перед редакцией также оставили плакат с надписью "New York Times лжет, Газа погибает".
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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