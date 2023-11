https://ria.ru/20231110/protest-1908542253.html

Пропалестинские демонстранты вошли в офис New York Times, сообщили очевидцы

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноя - РИА Новости. Протестующие против оккупации сектора Газа проникли в здание газеты New York Times в Нью-Йорке, позднее некоторых из них задержала полиция, сообщили РИА Новости очевидцы. Сейчас у здания дежурит полиция, передает корреспондент РИА Новости. Протестующих вывели из здания. Один полицейский автомобиль исписан краской - на нем выведено красными буквами "Освободите Газу". Заднее стекло машины разбито. Полиция на месте отказывается комментировать произошедшее. Между тем на стеклянном входе в здание New York Times написали крупным буквами "ЛОЖЬ" и "Освободите Газу". На здании расклеены листовки с фотографиями убитых детей в секторе Газа. Перед редакцией также оставили плакат с надписью "New York Times лжет, Газа погибает".

