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В Краснодаре вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
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11:47 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/prigovor-1908604598.html
В Краснодаре вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ
В Краснодаре вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
В Краснодаре вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ
Краснодарский краевой суд по обвинению в государственной измене назначил шесть лет колонии строгого режима местному жителю, который собирался вступить в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:47
2023-11-10T11:47
происшествия
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краснодар
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Краснодарский краевой суд по обвинению в государственной измене назначил шесть лет колонии строгого режима местному жителю, который собирался вступить в вооруженные силы Украины, сообщают в объединенной пресс-службе судов Кубани. Установлено, что подсудимый имел двойное гражданство России и Украины. Мужчина, являясь противником спецоперации, в июне принял решение уехать на Украину для вступления в ряды вооруженных формирований. Его задержали сотрудники краевого УФСБ на железнодорожном вокзале, куда мужчина прибыл по указанию куратора от СБУ. В ходе досмотра в его вещах обнаружили паспорт гражданина Украины и присягу на имя президента Украины. "Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 49-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ (Приготовление к государственной измене, а именно умышленное создание условий для перехода на сторону противника) &lt;…&gt; суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен 1 год ограничения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что судебные слушания проходили в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231108/prigovor-1908174114.html
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происшествия, украина, россия, краснодар, краснодарский краевой суд, служба безопасности украины
Происшествия, Украина, Россия, Краснодар, Краснодарский краевой суд, Служба безопасности Украины
В Краснодаре вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ

Суд назначил шесть лет колонии собравшемуся вступить в ВСУ жителю Краснодара

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Краснодарский краевой суд по обвинению в государственной измене назначил шесть лет колонии строгого режима местному жителю, который собирался вступить в вооруженные силы Украины, сообщают в объединенной пресс-службе судов Кубани.
Установлено, что подсудимый имел двойное гражданство России и Украины. Мужчина, являясь противником спецоперации, в июне принял решение уехать на Украину для вступления в ряды вооруженных формирований. Его задержали сотрудники краевого УФСБ на железнодорожном вокзале, куда мужчина прибыл по указанию куратора от СБУ. В ходе досмотра в его вещах обнаружили паспорт гражданина Украины и присягу на имя президента Украины.
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"Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 49-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ (Приготовление к государственной измене, а именно умышленное создание условий для перехода на сторону противника) <…> суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен 1 год ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судебные слушания проходили в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.
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