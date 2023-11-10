https://ria.ru/20231110/prigovor-1908604598.html

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ

Краснодарский краевой суд по обвинению в государственной измене назначил шесть лет колонии строгого режима местному жителю, который собирался вступить в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:47

2023-11-10T11:47

2023-11-10T11:47

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КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Краснодарский краевой суд по обвинению в государственной измене назначил шесть лет колонии строгого режима местному жителю, который собирался вступить в вооруженные силы Украины, сообщают в объединенной пресс-службе судов Кубани. Установлено, что подсудимый имел двойное гражданство России и Украины. Мужчина, являясь противником спецоперации, в июне принял решение уехать на Украину для вступления в ряды вооруженных формирований. Его задержали сотрудники краевого УФСБ на железнодорожном вокзале, куда мужчина прибыл по указанию куратора от СБУ. В ходе досмотра в его вещах обнаружили паспорт гражданина Украины и присягу на имя президента Украины. "Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 49-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ (Приготовление к государственной измене, а именно умышленное создание условий для перехода на сторону противника) <…> суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен 1 год ограничения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что судебные слушания проходили в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231108/prigovor-1908174114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, россия, краснодар, краснодарский краевой суд, служба безопасности украины