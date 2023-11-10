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На рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 10.11.2023
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10:37 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/pozhar-1908586943.html
На рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе
На рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 10.11.2023
На рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе
Пожарные ликвидировали возгорание на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:37
2023-11-10T10:37
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. Ранее ведомство сообщало, что информация о возгорании на территории рынка по улице Луговой во Владивостоке поступила в 16.00. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым, внутри горели листы пенопласта. Погибших и пострадавших нет. "В 17.10 пожар полностью ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении задействовано четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава", - сообщает МЧС Приморья.
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происшествия, приморский край, владивосток
Происшествия, Приморский край, Владивосток
На рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе

На крупном рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе стройматериалов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Ранее ведомство сообщало, что информация о возгорании на территории рынка по улице Луговой во Владивостоке поступила в 16.00. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым, внутри горели листы пенопласта. Погибших и пострадавших нет.
"В 17.10 пожар полностью ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении задействовано четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава", - сообщает МЧС Приморья.
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