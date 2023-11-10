https://ria.ru/20231110/pozhar-1908586943.html

На рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе

На рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 10.11.2023

На рынке во Владивостоке ликвидировали пожар на складе

Пожарные ликвидировали возгорание на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:37

2023-11-10T10:37

2023-11-10T10:37

происшествия

приморский край

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. Ранее ведомство сообщало, что информация о возгорании на территории рынка по улице Луговой во Владивостоке поступила в 16.00. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым, внутри горели листы пенопласта. Погибших и пострадавших нет. "В 17.10 пожар полностью ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении задействовано четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава", - сообщает МЧС Приморья.

https://ria.ru/20231109/pozhar-1908306537.html

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край, владивосток