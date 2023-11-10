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Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке - РИА Новости, 10.11.2023
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10:12 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/pozhar-1908579411.html
Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке
Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке - РИА Новости, 10.11.2023
Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке
Пожарные занимаются тушением возгорания на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:12
2023-11-10T10:12
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные занимаются тушением возгорания на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. "По оперативным данным, 10 ноября в 16.00 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на складе стройматериалов на улице Луговая в г. Владивосток. Уже через 4 минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым, внутри горели листы пенопласта", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в настоящие время открытое горение ликвидировано на площади около 50 квадратных метров. Проводится разборка и проливка места пожара.
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке

Пожарные тушат склад стройматериалов на крупном рынке во Владивостоке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные занимаются тушением возгорания на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.
"По оперативным данным, 10 ноября в 16.00 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на складе стройматериалов на улице Луговая в г. Владивосток. Уже через 4 минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым, внутри горели листы пенопласта", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в настоящие время открытое горение ликвидировано на площади около 50 квадратных метров. Проводится разборка и проливка места пожара.
Пожар на складе в подмосковном городском округе Ленинский. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Крупный пожар на подмосковном складе локализовали
08:59
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
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