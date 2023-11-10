https://ria.ru/20231110/pozhar-1908579411.html
Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке
Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке - РИА Новости, 10.11.2023
Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке
Пожарные занимаются тушением возгорания на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:12
2023-11-10T10:12
2023-11-10T10:12
происшествия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_b3b5a595f9abd823312770a2b70bb3b8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные занимаются тушением возгорания на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. "По оперативным данным, 10 ноября в 16.00 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на складе стройматериалов на улице Луговая в г. Владивосток. Уже через 4 минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым, внутри горели листы пенопласта", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в настоящие время открытое горение ликвидировано на площади около 50 квадратных метров. Проводится разборка и проливка места пожара.
https://ria.ru/20231110/pozhar-1908559307.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7c1aea09a14439a6a3087d26437d4228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке
Пожарные тушат склад стройматериалов на крупном рынке во Владивостоке