https://ria.ru/20231110/pozhar-1908579411.html

Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке

Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке - РИА Новости, 10.11.2023

Во Владивостоке загорелся склад на крупном рынке

Пожарные занимаются тушением возгорания на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:12

2023-11-10T10:12

2023-11-10T10:12

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные занимаются тушением возгорания на складе стройматериалов на территории крупного рынка во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. "По оперативным данным, 10 ноября в 16.00 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на складе стройматериалов на улице Луговая в г. Владивосток. Уже через 4 минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым, внутри горели листы пенопласта", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в настоящие время открытое горение ликвидировано на площади около 50 квадратных метров. Проводится разборка и проливка места пожара.

https://ria.ru/20231110/pozhar-1908559307.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владивосток, приморский край