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Крупный пожар на подмосковном складе локализовали
Крупный пожар на подмосковном складе локализовали - РИА Новости, 10.11.2023
Крупный пожар на подмосковном складе локализовали
Распространение огня на складе в подмосковном городском округе Ленинский удалось ограничить 2 тысячами "квадратов", сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:59
2023-11-10T08:59
2023-11-10T09:30
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Распространение огня на складе в подмосковном городском округе Ленинский удалось ограничить 2 тысячами "квадратов", сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что, предварительно, в пожаре никто не пострадал. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на подмосковном складе локализовали
Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади две тысячи квадратов