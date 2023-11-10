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Крупный пожар на подмосковном складе локализовали

Крупный пожар на подмосковном складе локализовали - РИА Новости, 10.11.2023

Крупный пожар на подмосковном складе локализовали

Распространение огня на складе в подмосковном городском округе Ленинский удалось ограничить 2 тысячами "квадратов", сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:59

2023-11-10T08:59

2023-11-10T09:30

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Распространение огня на складе в подмосковном городском округе Ленинский удалось ограничить 2 тысячами "квадратов", сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что, предварительно, в пожаре никто не пострадал. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

россия

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)