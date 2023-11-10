Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар на подмосковном складе локализовали - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 10.11.2023 (обновлено: 09:30 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/pozhar-1908559307.html
Крупный пожар на подмосковном складе локализовали
Крупный пожар на подмосковном складе локализовали - РИА Новости, 10.11.2023
Крупный пожар на подмосковном складе локализовали
Распространение огня на складе в подмосковном городском округе Ленинский удалось ограничить 2 тысячами "квадратов", сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:59
2023-11-10T09:30
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908562948_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_daaed94810d7c46283b542b8555a9184.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Распространение огня на складе в подмосковном городском округе Ленинский удалось ограничить 2 тысячами "квадратов", сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что, предварительно, в пожаре никто не пострадал. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908562948_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_da708362ee72162bdc0c258c89cc6ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на подмосковном складе локализовали

Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади две тысячи квадратов

© Фото : МЧС России/TelegramПожар на складе в подмосковном городском округе Ленинский. 10 ноября 2023
Пожар на складе в подмосковном городском округе Ленинский. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар на складе в подмосковном городском округе Ленинский. 10 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Распространение огня на складе в подмосковном городском округе Ленинский удалось ограничить 2 тысячами "квадратов", сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщило, что, предварительно, в пожаре никто не пострадал.
Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала