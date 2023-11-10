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В Подмосковном округе Ленинский загорелся склад - РИА Новости, 10.11.2023
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08:00 10.11.2023 (обновлено: 10:16 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/pozhar-1908554865.html
В Подмосковном округе Ленинский загорелся склад
В Подмосковном округе Ленинский загорелся склад - РИА Новости, 10.11.2023
В Подмосковном округе Ленинский загорелся склад
Склад на площади две тысячи квадратных метров горит в подмосковном городском округе Ленинский, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:00
2023-11-10T10:16
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Склад на площади две тысячи квадратных метров горит в подмосковном городском округе Ленинский, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В городском округе Ленинский горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.По предварительной информации, пострадавших нет.Отмечается, что к тушению пожара привлечены 90 специалистов и 29 единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковном округе Ленинский загорелся склад

В Подмосковье загорелся склад на площади в две тысячи квадратных метров

© Фото : МЧС России/TelegramПожар на складе в подмосковном городском округе Ленинский. 10 ноября 2023
Пожар на складе в подмосковном городском округе Ленинский. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар на складе в подмосковном городском округе Ленинский. 10 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Склад на площади две тысячи квадратных метров горит в подмосковном городском округе Ленинский, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В городском округе Ленинский горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 90 специалистов и 29 единиц техники.
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