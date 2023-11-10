https://ria.ru/20231110/pozhar-1908554865.html

В Подмосковном округе Ленинский загорелся склад

В Подмосковном округе Ленинский загорелся склад - РИА Новости, 10.11.2023

В Подмосковном округе Ленинский загорелся склад

Склад на площади две тысячи квадратных метров горит в подмосковном городском округе Ленинский, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:00

2023-11-10T10:16

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Склад на площади две тысячи квадратных метров горит в подмосковном городском округе Ленинский, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В городском округе Ленинский горит склад на площади 2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.По предварительной информации, пострадавших нет.Отмечается, что к тушению пожара привлечены 90 специалистов и 29 единиц техники.

https://ria.ru/20231109/pozhar-1908325749.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)