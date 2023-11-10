Одного из экс-полицейских по делу Голунова освободили от наказания по УДО
Бывшего полицейского Коновалова по делу Голунова освободили от наказания по УДО
Бывший полицейский Денис Коновалов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывшего полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили от наказания в виде принудительных работ, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
«
"Суд удовлетворил ходатайство об УДО (условно-досрочном освобождении – ред.) Коновалова. Голунов поддержал", - рассказал собеседник агентства.
Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец были признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.
В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий. Летом этого года Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области заменил реальное лишение свободы принудительными работами для Коновалова, Уметбаева и Сергалиева. Ляховец продолжает отбывать 11,5 лет колонии, Феофанов – 7,5 лет.