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Одного из экс-полицейских по делу Голунова освободили от наказания по УДО - РИА Новости, 10.11.2023
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17:18 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/politseyskiy-1908725439.html
Одного из экс-полицейских по делу Голунова освободили от наказания по УДО
Одного из экс-полицейских по делу Голунова освободили от наказания по УДО - РИА Новости, 10.11.2023
Одного из экс-полицейских по делу Голунова освободили от наказания по УДО
Бывшего полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили от наказания в виде принудительных работ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:18
2023-11-10T17:18
происшествия
москва
кировская область
иван голунов
денис коновалов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывшего полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили от наказания в виде принудительных работ, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. "Суд удовлетворил ходатайство об УДО (условно-досрочном освобождении – ред.) Коновалова. Голунов поддержал", - рассказал собеседник агентства. Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец были признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы. В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий. Летом этого года Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области заменил реальное лишение свободы принудительными работами для Коновалова, Уметбаева и Сергалиева. Ляховец продолжает отбывать 11,5 лет колонии, Феофанов – 7,5 лет.
https://ria.ru/20231026/politseyskiy-1905397797.html
https://ria.ru/20231019/mefedron-1903892384.html
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происшествия, москва, кировская область, иван голунов, денис коновалов, сергей бадамшин
Происшествия, Москва, Кировская область, Иван Голунов, Денис Коновалов, Сергей Бадамшин
Одного из экс-полицейских по делу Голунова освободили от наказания по УДО

Бывшего полицейского Коновалова по делу Голунова освободили от наказания по УДО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБывший полицейский Денис Коновалов
Бывший полицейский Денис Коновалов - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бывший полицейский Денис Коновалов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывшего полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова, освободили от наказания в виде принудительных работ, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
«
"Суд удовлетворил ходатайство об УДО (условно-досрочном освобождении – ред.) Коновалова. Голунов поддержал", - рассказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Источник: на полицейского, подбросившего наркотики москвичу, завели дело
26 октября, 14:40
Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец были признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.
В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий. Летом этого года Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области заменил реальное лишение свободы принудительными работами для Коновалова, Уметбаева и Сергалиева. Ляховец продолжает отбывать 11,5 лет колонии, Феофанов – 7,5 лет.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Задержанных с мефедроном экс-полицейских отправили под домашний арест
19 октября, 16:33
 
ПроисшествияМоскваКировская областьИван ГолуновДенис КоноваловСергей Бадамшин
 
 
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