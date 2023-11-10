https://ria.ru/20231110/pogoda-1908555861.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 10.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода и до плюс восьми градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:09

2023-11-10T08:09

2023-11-10T08:09

москва

погода

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Облачная погода и до плюс восьми градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями и без осадков. Температура в Москве плюс шесть - плюс восемь градусов, по области - плюс четыре - плюс девять градусов", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет юго-западный, два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231025/osen-1904806578.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода