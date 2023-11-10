https://ria.ru/20231110/pogibshie-1908745107.html
От кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 человек
От кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 человек - РИА Новости, 10.11.2023
От кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 человек
От применения украинскими войсками кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 мирных граждан, в том числе 7 детей, еще 253 человека получили ранения, рассказали в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:59
2023-11-10T17:59
2023-11-10T17:59
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. От применения украинскими войсками кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 мирных граждан, в том числе 7 детей, еще 253 человека получили ранения, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Всего на территории ДНР с момента начала СВО погибли 67 человек от воздействия боеприпасов кассетного типа, из них 7 детей. В том числе 22 погибших - от снарядов (натовского калибра - ред.) 155 мм. Ранения различной степени тяжести получили 253 человека", - рассказал замначальника информационно-аналитического отдела представительства Сергей Финогеев. "Повреждено либо разрушено 391 домостроение и 86 объектов гражданской инфраструктуры", - добавил он. Ранее в рамках военной помощи от США украинским военным были переданы кассетные боеприпасы для разных видов вооружений. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят Соединенные Штаты, Китай, Россия и Украина.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, США, Китай, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
От кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 человек
СЦКК: от кассетных боеприпасов в ДНР погибли 60 взрослых и 7 детей, ранены — 253