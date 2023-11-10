https://ria.ru/20231110/pogibshie-1908745107.html

От кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 человек

От кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 человек - РИА Новости, 10.11.2023

От кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 человек

От применения украинскими войсками кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 мирных граждан, в том числе 7 детей, еще 253 человека получили ранения, рассказали в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:59

2023-11-10T17:59

2023-11-10T17:59

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. От применения украинскими войсками кассетных боеприпасов в ДНР погибли 67 мирных граждан, в том числе 7 детей, еще 253 человека получили ранения, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Всего на территории ДНР с момента начала СВО погибли 67 человек от воздействия боеприпасов кассетного типа, из них 7 детей. В том числе 22 погибших - от снарядов (натовского калибра - ред.) 155 мм. Ранения различной степени тяжести получили 253 человека", - рассказал замначальника информационно-аналитического отдела представительства Сергей Финогеев. "Повреждено либо разрушено 391 домостроение и 86 объектов гражданской инфраструктуры", - добавил он. Ранее в рамках военной помощи от США украинским военным были переданы кассетные боеприпасы для разных видов вооружений. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят Соединенные Штаты, Китай, Россия и Украина.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

донецкая народная республика

сша

китай

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сша, китай, сцкк, украина, вооруженные силы украины