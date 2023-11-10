https://ria.ru/20231110/podzhog-1908622104.html

Под Ярославлем девушке дали шесть лет за попытку поджога

Под Ярославлем девушке дали шесть лет за попытку поджога - РИА Новости, 10.11.2023

Под Ярославлем девушке дали шесть лет за попытку поджога

Двадцатилетняя девушка осуждена на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области, сообщает УФСБ по региону. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:31

2023-11-10T12:31

2023-11-10T12:36

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Двадцатилетняя девушка осуждена на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области, сообщает УФСБ по региону. "Второй Западный окружной военный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновной жительницу Ярославской области, причастную к покушению на совершение террористического акта. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. УФСБ уточняет, что приговор суда вступил в законную силу. Сообщается, что в феврале 2023 года Зотова В.И. была задержана сотрудниками УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УМВД России по Ярославской области при "попытке поджечь пункт помощи мобилизованным гражданам в поселке Карабиха Ярославской области с помощью зажигательной смеси". "По полученной в ходе следствия информации указанные действия она совершила по заданию военнослужащего вооруженных сил Украины в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения по прекращению проведения специальной военной операции", - информирует УФСБ. В УФСБ уточнили РИА Новости, что девушка – 2003 года рождения.

https://ria.ru/20231109/srok-1908361642.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославль