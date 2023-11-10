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Под Ярославлем девушке дали шесть лет за попытку поджога - РИА Новости, 10.11.2023
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12:31 10.11.2023 (обновлено: 12:36 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/podzhog-1908622104.html
Под Ярославлем девушке дали шесть лет за попытку поджога
Под Ярославлем девушке дали шесть лет за попытку поджога - РИА Новости, 10.11.2023
Под Ярославлем девушке дали шесть лет за попытку поджога
Двадцатилетняя девушка осуждена на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области, сообщает УФСБ по региону. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:31
2023-11-10T12:36
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Двадцатилетняя девушка осуждена на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области, сообщает УФСБ по региону. "Второй Западный окружной военный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновной жительницу Ярославской области, причастную к покушению на совершение террористического акта. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. УФСБ уточняет, что приговор суда вступил в законную силу. Сообщается, что в феврале 2023 года Зотова В.И. была задержана сотрудниками УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УМВД России по Ярославской области при "попытке поджечь пункт помощи мобилизованным гражданам в поселке Карабиха Ярославской области с помощью зажигательной смеси". "По полученной в ходе следствия информации указанные действия она совершила по заданию военнослужащего вооруженных сил Украины в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения по прекращению проведения специальной военной операции", - информирует УФСБ. В УФСБ уточнили РИА Новости, что девушка – 2003 года рождения.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
Под Ярославлем девушке дали шесть лет за попытку поджога

Под Ярославлем девушке дали шесть лет за поджог пункта помощи мобилизованным

© РИА Новости Девушка, пытавшаяся поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха, на заседании суда в Ярославской области
Девушка, пытавшаяся поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха, на заседании суда в Ярославской области
© РИА Новости
Девушка, пытавшаяся поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха, на заседании суда в Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Двадцатилетняя девушка осуждена на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области, сообщает УФСБ по региону.
"Второй Западный окружной военный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновной жительницу Ярославской области, причастную к покушению на совершение террористического акта. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. УФСБ уточняет, что приговор суда вступил в законную силу.
Сообщается, что в феврале 2023 года Зотова В.И. была задержана сотрудниками УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УМВД России по Ярославской области при "попытке поджечь пункт помощи мобилизованным гражданам в поселке Карабиха Ярославской области с помощью зажигательной смеси".
"По полученной в ходе следствия информации указанные действия она совершила по заданию военнослужащего вооруженных сил Украины в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения по прекращению проведения специальной военной операции", - информирует УФСБ.
В УФСБ уточнили РИА Новости, что девушка – 2003 года рождения.
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