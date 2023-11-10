https://ria.ru/20231110/podolsk-1908641105.html
В Подмосковье возбудили дело после обрушения моста
В Подмосковье возбудили дело после обрушения моста - РИА Новости, 10.11.2023
В Подмосковье возбудили дело после обрушения моста
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после обрушения моста в Подольске, в результате чего пострадала женщина, сообщила РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:19
2023-11-10T13:19
2023-11-10T13:19
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после обрушения моста в Подольске, в результате чего пострадала женщина, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, 10 ноября в деревне Кутьино Подольского городского округа произошло обрушение автомобильного моста, в результате чего женщина попала в больницу. "По данному факту следователем следственного отдела по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ)", - сказала Врадий, добавив, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905731723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), подольск, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Подольск, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после обрушения моста
В Подмосковье возбудили дело о халатности после обрушения моста