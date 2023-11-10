https://ria.ru/20231110/podolsk-1908641105.html

В Подмосковье возбудили дело после обрушения моста

В Подмосковье возбудили дело после обрушения моста - РИА Новости, 10.11.2023

В Подмосковье возбудили дело после обрушения моста

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после обрушения моста в Подольске, в результате чего пострадала женщина, сообщила РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:19

2023-11-10T13:19

2023-11-10T13:19

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

подольск

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после обрушения моста в Подольске, в результате чего пострадала женщина, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, 10 ноября в деревне Кутьино Подольского городского округа произошло обрушение автомобильного моста, в результате чего женщина попала в больницу. "По данному факту следователем следственного отдела по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ)", - сказала Врадий, добавив, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905731723.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, московская область (подмосковье), подольск, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)