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Еще два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья - РИА Новости, 10.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:52 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908740774.html
Еще два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья
Еще два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья - РИА Новости, 10.11.2023
Еще два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья
В Московской области новые цифровые рентгеновские аппараты заработали еще в двух больницах, на эти цели ушло более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:52
2023-11-10T17:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кашира
светлана стригункова
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области новые цифровые рентгеновские аппараты заработали еще в двух больницах, на эти цели ушло более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Оба установили взамен устаревшей аналоговой техники, которая не отвечала современным требованиям. Первый –в Ликинском филиале Орехово-Зуевской больницы, второй – в хирургическом корпусе больницы Каширы. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что для качественной диагностики необходимо современное техническое оснащение, поэтому в регионе продолжают оснащать стационары и поликлиники новой тяжелой техникой. "С этой целью мы реализуем в регионе трехлетнюю программу по замене аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов на цифровые. На закупку новых аппаратов в орехово-зуевскую и каширскую больницы было направлено более 45 миллионов рублей", – сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, оба аппарата установили в стационарах. Оборудование будет работать круглосуточно для проведения исследований пациентам стационара – плановым и экстренным. Цифровая медицинская техника имеет ряд преимуществ: лучевая нагрузка на пациента в несколько раз меньше, а качество изображения намного выше, что позволяет врачам рассмотреть мельчайшие детали объекта исследования. Результаты обследования доступны врачам и пациентам в цифровом формате. Главврач каширской больницы Юрий Володин отметил, что в корпусе, где установлен новый аппарат в больнице, располагаются отделения хирургического профиля, а также круглосуточный травмпункт. "Поэтому нам было важно, чтобы оборудование работало с большой скоростью и при этом обладало высоким разрешением снимков для визуализации мелких структур. Новый стационарный рентгенодиагностический аппарат обладает всеми этими функциями. Также есть возможность реализации "второго мнения" с коллегами из МОНИКИ", - пояснил Володин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что диагностика выполняется бесплатно по полису ОМС. Аппараты закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".
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московская область (подмосковье), кашира, светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кашира, Светлана Стригункова , Андрей Воробьев

Еще два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиДва новых рентген-аппарата ввели в работу в Подмосковье
Два новых рентген-аппарата ввели в работу в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Два новых рентген-аппарата ввели в работу в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области новые цифровые рентгеновские аппараты заработали еще в двух больницах, на эти цели ушло более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Оба установили взамен устаревшей аналоговой техники, которая не отвечала современным требованиям. Первый –в Ликинском филиале Орехово-Зуевской больницы, второй – в хирургическом корпусе больницы Каширы.
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Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что для качественной диагностики необходимо современное техническое оснащение, поэтому в регионе продолжают оснащать стационары и поликлиники новой тяжелой техникой.
"С этой целью мы реализуем в регионе трехлетнюю программу по замене аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов на цифровые. На закупку новых аппаратов в орехово-зуевскую и каширскую больницы было направлено более 45 миллионов рублей", – сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, оба аппарата установили в стационарах. Оборудование будет работать круглосуточно для проведения исследований пациентам стационара – плановым и экстренным. Цифровая медицинская техника имеет ряд преимуществ: лучевая нагрузка на пациента в несколько раз меньше, а качество изображения намного выше, что позволяет врачам рассмотреть мельчайшие детали объекта исследования. Результаты обследования доступны врачам и пациентам в цифровом формате.
Главврач каширской больницы Юрий Володин отметил, что в корпусе, где установлен новый аппарат в больнице, располагаются отделения хирургического профиля, а также круглосуточный травмпункт.
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"Поэтому нам было важно, чтобы оборудование работало с большой скоростью и при этом обладало высоким разрешением снимков для визуализации мелких структур. Новый стационарный рентгенодиагностический аппарат обладает всеми этими функциями. Также есть возможность реализации "второго мнения" с коллегами из МОНИКИ", - пояснил Володин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что диагностика выполняется бесплатно по полису ОМС. Аппараты закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КашираСветлана СтригунковаАндрей Воробьев
 
 
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