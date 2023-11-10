https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908740774.html

Еще два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья

Еще два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья - РИА Новости, 10.11.2023

Еще два новых рентген-аппарата заработали в больницах Подмосковья

В Московской области новые цифровые рентгеновские аппараты заработали еще в двух больницах, на эти цели ушло более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:52

2023-11-10T17:52

2023-11-10T17:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кашира

светлана стригункова

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области новые цифровые рентгеновские аппараты заработали еще в двух больницах, на эти цели ушло более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Оба установили взамен устаревшей аналоговой техники, которая не отвечала современным требованиям. Первый –в Ликинском филиале Орехово-Зуевской больницы, второй – в хирургическом корпусе больницы Каширы. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что для качественной диагностики необходимо современное техническое оснащение, поэтому в регионе продолжают оснащать стационары и поликлиники новой тяжелой техникой. "С этой целью мы реализуем в регионе трехлетнюю программу по замене аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов на цифровые. На закупку новых аппаратов в орехово-зуевскую и каширскую больницы было направлено более 45 миллионов рублей", – сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, оба аппарата установили в стационарах. Оборудование будет работать круглосуточно для проведения исследований пациентам стационара – плановым и экстренным. Цифровая медицинская техника имеет ряд преимуществ: лучевая нагрузка на пациента в несколько раз меньше, а качество изображения намного выше, что позволяет врачам рассмотреть мельчайшие детали объекта исследования. Результаты обследования доступны врачам и пациентам в цифровом формате. Главврач каширской больницы Юрий Володин отметил, что в корпусе, где установлен новый аппарат в больнице, располагаются отделения хирургического профиля, а также круглосуточный травмпункт. "Поэтому нам было важно, чтобы оборудование работало с большой скоростью и при этом обладало высоким разрешением снимков для визуализации мелких структур. Новый стационарный рентгенодиагностический аппарат обладает всеми этими функциями. Также есть возможность реализации "второго мнения" с коллегами из МОНИКИ", - пояснил Володин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что диагностика выполняется бесплатно по полису ОМС. Аппараты закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".

https://realty.ria.ru/20231110/remont-1908704019.html

https://ria.ru/20231110/vaktsinatsiya-1908605346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), кашира, светлана стригункова , андрей воробьев