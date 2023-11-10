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Более 120 тысяч человек посетили фестиваль энергосбережения в Подмосковье
Более 120 тысяч человек посетили фестиваль энергосбережения в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2023
Более 120 тысяч человек посетили фестиваль энергосбережения в Подмосковье
В Московской области завершился VIII Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, в этом году его посетили свыше 120 тысяч человек, сообщает РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:21
2023-11-10T16:21
2023-11-10T16:21
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области завершился VIII Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, в этом году его посетили свыше 120 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Фестиваль проводят ежегодно с августа по октябрь. В текущем году в мероприятии поучаствовали 402 учреждения образования и культуры из 38 муниципалитетов Подмосковья. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что большое количество участников фестиваля #ВместеЯрче иллюстрирует интерес жителей региона к вопросам сохранения природных ресурсов и энергосбережения. "Год от года к фестивалю присоединяется все больше муниципалитетов и организаций топливно-энергетического комплекса, растет количество проводимых тематических мероприятий. Особенно важно, что активное участие в фестивале принимает подрастающее поколение, ведь именно оно является будущим нашей страны", - сказал Самарин, его цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что Всемирный день энергосбережения с 2008 года отмечается в 20 странах 11 ноября, в том числе этот праздник отмечается и в России. Цель Всемирного дня энергосбережения – привлечь внимание граждан к рациональному использованию природных и энергетических ресурсов, а также рассказать о возможных способах их экономии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области завершился VIII Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, в этом году его посетили свыше 120 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Фестиваль проводят ежегодно с августа по октябрь. В текущем году в мероприятии поучаствовали 402 учреждения образования и культуры из 38 муниципалитетов Подмосковья.
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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что большое количество участников фестиваля #ВместеЯрче иллюстрирует интерес жителей региона к вопросам сохранения природных ресурсов и энергосбережения.
"Год от года к фестивалю присоединяется все больше муниципалитетов и организаций топливно-энергетического комплекса, растет количество проводимых тематических мероприятий. Особенно важно, что активное участие в фестивале принимает подрастающее поколение, ведь именно оно является будущим нашей страны", - сказал Самарин, его цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что Всемирный день энергосбережения с 2008 года отмечается в 20 странах 11 ноября, в том числе этот праздник отмечается и в России
.
Цель Всемирного дня энергосбережения – привлечь внимание граждан к рациональному использованию природных и энергетических ресурсов, а также рассказать о возможных способах их экономии.