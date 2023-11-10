https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908705526.html

Более 120 тысяч человек посетили фестиваль энергосбережения в Подмосковье

Более 120 тысяч человек посетили фестиваль энергосбережения в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2023

Более 120 тысяч человек посетили фестиваль энергосбережения в Подмосковье

В Московской области завершился VIII Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, в этом году его посетили свыше 120 тысяч человек, сообщает РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:21

2023-11-10T16:21

2023-11-10T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908703846_0:107:767:538_1920x0_80_0_0_0582dba223b702173237e69d5bd77d0d.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области завершился VIII Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, в этом году его посетили свыше 120 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Фестиваль проводят ежегодно с августа по октябрь. В текущем году в мероприятии поучаствовали 402 учреждения образования и культуры из 38 муниципалитетов Подмосковья. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что большое количество участников фестиваля #ВместеЯрче иллюстрирует интерес жителей региона к вопросам сохранения природных ресурсов и энергосбережения. "Год от года к фестивалю присоединяется все больше муниципалитетов и организаций топливно-энергетического комплекса, растет количество проводимых тематических мероприятий. Особенно важно, что активное участие в фестивале принимает подрастающее поколение, ведь именно оно является будущим нашей страны", - сказал Самарин, его цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что Всемирный день энергосбережения с 2008 года отмечается в 20 странах 11 ноября, в том числе этот праздник отмечается и в России. Цель Всемирного дня энергосбережения – привлечь внимание граждан к рациональному использованию природных и энергетических ресурсов, а также рассказать о возможных способах их экономии.

https://realty.ria.ru/20231110/remont-1908704019.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)