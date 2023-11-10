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Около 24 миллиардов рублей инвестируют в сельское хозяйство Подмосковья - РИА Новости, 10.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:57 10.11.2023 (обновлено: 15:58 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908697118.html
Около 24 миллиардов рублей инвестируют в сельское хозяйство Подмосковья
Около 24 миллиардов рублей инвестируют в сельское хозяйство Подмосковья - РИА Новости, 10.11.2023
Около 24 миллиардов рублей инвестируют в сельское хозяйство Подмосковья
В проекты импортозамещения сельского хозяйства Московской области инвестируют около 24 миллиардов рублей, будет создано более тысячи рабочих мест, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:57
2023-11-10T15:58
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В проекты импортозамещения сельского хозяйства Московской области инвестируют около 24 миллиардов рублей, будет создано более тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Инвесторы региона продолжают реализацию проектов в сфере импортозамещения, в том числе в сельском хозяйстве. "Сегодня в Московской области реализуется пять инвестиционных проектов в сфере импортозамещения в отрасли сельского хозяйства. Суммарный объем инвестиций по проектам оценивается в 23,9 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано свыше тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. По информации ведомства, в это число входит проект "Птицефабрики "ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР" из Наро-Фоминска. В рамках этого проекта планируют создать новый племенной репродуктор бройлерных кур. Инвестиции в проект превышают четыре миллиарда рублей. Еще один проект реализуется компанией "БИОТЕХ-ЗОО" из Видного. В рамках проекта инвестор планирует увеличить объем и ассортимент кормов для зоопарковых животных. Компании предоставлен земельный участок в Домодедове в рамках программы региональной поддержки импортозамещения "Земля за один рубль".
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московская область (подмосковье), наро-фоминск, видное
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Видное

Около 24 миллиардов рублей инвестируют в сельское хозяйство Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В проекты импортозамещения сельского хозяйства Московской области инвестируют около 24 миллиардов рублей, будет создано более тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Инвесторы региона продолжают реализацию проектов в сфере импортозамещения, в том числе в сельском хозяйстве.
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"Сегодня в Московской области реализуется пять инвестиционных проектов в сфере импортозамещения в отрасли сельского хозяйства. Суммарный объем инвестиций по проектам оценивается в 23,9 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано свыше тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
По информации ведомства, в это число входит проект "Птицефабрики "ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР" из Наро-Фоминска. В рамках этого проекта планируют создать новый племенной репродуктор бройлерных кур. Инвестиции в проект превышают четыре миллиарда рублей.
Еще один проект реализуется компанией "БИОТЕХ-ЗОО" из Видного. В рамках проекта инвестор планирует увеличить объем и ассортимент кормов для зоопарковых животных. Компании предоставлен земельный участок в Домодедове в рамках программы региональной поддержки импортозамещения "Земля за один рубль".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскВидное
 
 
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