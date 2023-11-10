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Почти 50 тысяч человек поучаствовали в акции "Ночь искусств" в Подмосковье
Почти 50 тысяч человек поучаствовали в акции "Ночь искусств" в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2023
Почти 50 тысяч человек поучаствовали в акции "Ночь искусств" в Подмосковье
Во Всероссийской акции "Ночь искусств" в Московской области приняли участие около 50 тысяч человек, мероприятие прошло 4 ноября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:58
2023-11-10T15:58
2023-11-10T15:58
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Во Всероссийской акции "Ночь искусств" в Московской области приняли участие около 50 тысяч человек, мероприятие прошло 4 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Государственные музеи, библиотеки и Дома культуры Подмосковья присоединились к акции. В этом году мероприятие прошло под девизом "Россия объединяет". Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина подчеркнула, что "Ночь искусств" популярна среди жителей Подмосковья. Госмузеи в этот день посетили порядка 39 тысяч человек. "Для гостей подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, викторины для детей, а также организовали мастер-классы и многие другие активности. Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более пяти тысяч человек. К акции также присоединились 20 Домов культуры, где побывали 5,8 тысячи человек", – сказала Каклюгина, которую цитирует пресс-служба. Главными событиями этой акции стали – концерты "Времена года" П. И. Чайковского в музее "Новый Иерусалим", "Под небом Парижа" в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского, спектакль "История Феликса. Я убил Распутина!" в Серпуховском историко-художественном музее и другие. В минувшем году государственные музеи Подмосковья в рамках акции "Ночь искусств" посетили более 20 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Во Всероссийской акции "Ночь искусств" в Московской области приняли участие около 50 тысяч человек, мероприятие прошло 4 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Государственные музеи, библиотеки и Дома культуры Подмосковья присоединились к акции. В этом году мероприятие прошло под девизом "Россия объединяет".
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Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина подчеркнула, что "Ночь искусств" популярна среди жителей Подмосковья
. Госмузеи в этот день посетили порядка 39 тысяч человек.
"Для гостей подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, викторины для детей, а также организовали мастер-классы и многие другие активности. Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более пяти тысяч человек. К акции также присоединились 20 Домов культуры, где побывали 5,8 тысячи человек", – сказала Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Главными событиями этой акции стали – концерты "Времена года" П. И. Чайковского в музее "Новый Иерусалим", "Под небом Парижа" в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского, спектакль "История Феликса. Я убил Распутина!" в Серпуховском историко-художественном музее и другие.
В минувшем году государственные музеи Подмосковья в рамках акции "Ночь искусств" посетили более 20 тысяч человек.