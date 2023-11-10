https://ria.ru/20231110/pesok-1908701038.html
Посетители стенда Сахалина на выставке "Россия" увидят магнитный песок
Посетители стенда Сахалина на выставке "Россия" увидят магнитный песок - РИА Новости, 10.11.2023
Посетители стенда Сахалина на выставке "Россия" увидят магнитный песок
Взять на память привезенный с Сахалина магнитный песок и почувствовать себя капитанам корабля смогут посетители стенда региона на международной выставке-форуме... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:09
2023-11-10T16:09
2023-11-10T16:09
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
валерий лимаренко
сахалин
сахалинская область
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взять на память привезенный с Сахалина магнитный песок и почувствовать себя капитанам корабля смогут посетители стенда региона на международной выставке-форуме "Россия", сообщил РИА Новости в интервью на форуме губернатор Валерий Лимаренко. "У нас есть уникальный магнитный песок. Если поднести магнит, он принимает интересные формы. Кстати, мы привезли его на выставку "Россия". Посетители нашего стенда могут не только потрогать это чудо природы, но и взять его с собой на память", - сказал Лимаренко. По его словам, стенд Сахалинской области постарались оформить так, чтобы посетители могли почувствовать себя на гигантском корабле в океане. "На носу корабля находится огромный краб, сахалинский. Нашего сахалинского краба почему-то камчатским называют. Мы хотим, чтобы путаницы не было. Кстати, у нас краб - еда обычных лыжников, а в Москве это пища людей, работающих в банках", - пошутил губернатор. Он напомнил, что в регионе есть горнолыжный курорт "Горный воздух", где оборудовано 35 километров трасс, а через несколько лет они протянутся на 90 километров. "А для деловых людей мы хотим показать, что Сахалин - это не только добыча, это высокотехнологичные производства, это сервисы в области нефти и газа, то есть это то, что развивается благодаря науке. Мы открываем для бизнеса новые направления - переработка в области нефти и газа, глубокая переработка рыбной продукции и так далее", - рассказал Лимаренко. Он добавил, что в планах региона - строительство по федеральной программе студенческого кампуса, поэтому стенд Сахалинской области будет интересен для будущих студентов.
https://ria.ru/20231109/vaza-1908409992.html
https://ria.ru/20231110/svadba-1908698528.html
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Валерий Лимаренко, Сахалин, Сахалинская область
Посетители стенда Сахалина на выставке "Россия" увидят магнитный песок
Посетители стенда Сахалина на выставке "Россия" смогут забрать магнитный песок
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взять на память привезенный с Сахалина магнитный песок и почувствовать себя капитанам корабля смогут посетители стенда региона на международной выставке-форуме "Россия", сообщил РИА Новости в интервью на форуме губернатор Валерий Лимаренко.
"У нас есть уникальный магнитный песок. Если поднести магнит, он принимает интересные формы. Кстати, мы привезли его на выставку "Россия". Посетители нашего стенда могут не только потрогать это чудо природы, но и взять его с собой на память", - сказал Лимаренко.
По его словам, стенд Сахалинской области
постарались оформить так, чтобы посетители могли почувствовать себя на гигантском корабле в океане.
"На носу корабля находится огромный краб, сахалинский. Нашего сахалинского краба почему-то камчатским называют. Мы хотим, чтобы путаницы не было. Кстати, у нас краб - еда обычных лыжников, а в Москве
это пища людей, работающих в банках", - пошутил губернатор.
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Он напомнил, что в регионе есть горнолыжный курорт "Горный воздух", где оборудовано 35 километров трасс, а через несколько лет они протянутся на 90 километров.
"А для деловых людей мы хотим показать, что Сахалин - это не только добыча, это высокотехнологичные производства, это сервисы в области нефти и газа, то есть это то, что развивается благодаря науке. Мы открываем для бизнеса новые направления - переработка в области нефти и газа, глубокая переработка рыбной продукции и так далее", - рассказал Лимаренко.
Он добавил, что в планах региона - строительство по федеральной программе студенческого кампуса, поэтому стенд Сахалинской области будет интересен для будущих студентов.
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