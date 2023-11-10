https://ria.ru/20231110/pesok-1908701038.html

﻿Посетители стенда Сахалина на выставке "Россия" увидят магнитный песок

﻿Посетители стенда Сахалина на выставке "Россия" увидят магнитный песок - РИА Новости, 10.11.2023

﻿Посетители стенда Сахалина на выставке "Россия" увидят магнитный песок

Взять на память привезенный с Сахалина магнитный песок и почувствовать себя капитанам корабля смогут посетители стенда региона на международной выставке-форуме... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:09

2023-11-10T16:09

2023-11-10T16:09

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

валерий лимаренко

сахалин

сахалинская область

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взять на память привезенный с Сахалина магнитный песок и почувствовать себя капитанам корабля смогут посетители стенда региона на международной выставке-форуме "Россия", сообщил РИА Новости в интервью на форуме губернатор Валерий Лимаренко. ﻿ "У нас есть уникальный магнитный песок. Если поднести магнит, он принимает интересные формы. Кстати, мы привезли его на выставку "Россия". Посетители нашего стенда могут не только потрогать это чудо природы, но и взять его с собой на память", - сказал Лимаренко. По его словам, стенд Сахалинской области постарались оформить так, чтобы посетители могли почувствовать себя на гигантском корабле в океане. "На носу корабля находится огромный краб, сахалинский. Нашего сахалинского краба почему-то камчатским называют. Мы хотим, чтобы путаницы не было. Кстати, у нас краб - еда обычных лыжников, а в Москве это пища людей, работающих в банках", - пошутил губернатор. Он напомнил, что в регионе есть горнолыжный курорт "Горный воздух", где оборудовано 35 километров трасс, а через несколько лет они протянутся на 90 километров. "А для деловых людей мы хотим показать, что Сахалин - это не только добыча, это высокотехнологичные производства, это сервисы в области нефти и газа, то есть это то, что развивается благодаря науке. Мы открываем для бизнеса новые направления - переработка в области нефти и газа, глубокая переработка рыбной продукции и так далее", - рассказал Лимаренко. Он добавил, что в планах региона - строительство по федеральной программе студенческого кампуса, поэтому стенд Сахалинской области будет интересен для будущих студентов.

https://ria.ru/20231109/vaza-1908409992.html

https://ria.ru/20231110/svadba-1908698528.html

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область