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Песков прокомментировал инцидент с супругой Коца - РИА Новости, 10.11.2023
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13:12 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/peskov-1908639000.html
Песков прокомментировал инцидент с супругой Коца
Песков прокомментировал инцидент с супругой Коца - РИА Новости, 10.11.2023
Песков прокомментировал инцидент с супругой Коца
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про инцидент с супругой военкора Александра Коца, заявил, что враг ведет свою террористическую деятельность РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:12
2023-11-10T13:12
происшествия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про инцидент с супругой военкора Александра Коца, заявил, что враг ведет свою террористическую деятельность не только на передовой. Бутырский суд Москвы в четверг отправил под домашний арест Леонида Гутарова, обвиняемого в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем. "Мы знаем, что враг ведет свою террористическую деятельность не только на передовой. Все они (военкоры) фактически находятся так или иначе под ударом, поэтому, конечно, мы все болеем душой за них. Соответствующие наши ведомства помогают им. Конечно, здесь очень важно соблюдать меры предосторожности", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что правоохранительные органы, специальные службы знают, что они делают. По решению суда Гутарову запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом. Общаться он может только с адвокатами и близкими родственниками. Защита просила суд ограничиться подпиской о невыезде, ссылаясь на то, что их подзащитный учится в вузе и намерен найти работу. Изначально было возбуждено дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но в итоге Гутарову предъявили другое обвинение - в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). По заявлению следствия, в ходе допроса мужчина признал вину. По данным следствия, Гутаров за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у его жены информацию о работе супруга, а собранные данные передал некоему соучастнику. Как уточнял источник РИА Новости, молодой человек получал по 5 тысяч рублей в день. Не исключено, что его кураторы находятся за границей. Сам Коц сообщал, что недавно к нему домой приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее ему и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров. Судя по профилю Гутарова на сервисе LinkedIn, он выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.
https://ria.ru/20231108/kots-1908089027.html
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происшествия, дмитрий песков
Происшествия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал инцидент с супругой Коца

Песков назвал инцидент с супругой Коца терроризмом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про инцидент с супругой военкора Александра Коца, заявил, что враг ведет свою террористическую деятельность не только на передовой.
Бутырский суд Москвы в четверг отправил под домашний арест Леонида Гутарова, обвиняемого в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем.
Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц (справа) - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Военкор Коц рассказал о поступавших ему угрозах
8 ноября, 10:31
"Мы знаем, что враг ведет свою террористическую деятельность не только на передовой. Все они (военкоры) фактически находятся так или иначе под ударом, поэтому, конечно, мы все болеем душой за них. Соответствующие наши ведомства помогают им. Конечно, здесь очень важно соблюдать меры предосторожности", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что правоохранительные органы, специальные службы знают, что они делают.
По решению суда Гутарову запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом. Общаться он может только с адвокатами и близкими родственниками. Защита просила суд ограничиться подпиской о невыезде, ссылаясь на то, что их подзащитный учится в вузе и намерен найти работу.
Изначально было возбуждено дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но в итоге Гутарову предъявили другое обвинение - в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). По заявлению следствия, в ходе допроса мужчина признал вину.
По данным следствия, Гутаров за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у его жены информацию о работе супруга, а собранные данные передал некоему соучастнику.
Как уточнял источник РИА Новости, молодой человек получал по 5 тысяч рублей в день. Не исключено, что его кураторы находятся за границей.
Сам Коц сообщал, что недавно к нему домой приходил неизвестный и "хотел встречи", но жена не стала открывать дверь. По словам военкора, ранее ему и его родственникам неоднократно поступали угрозы, чаще всего с украинских номеров.
Судя по профилю Гутарова на сервисе LinkedIn, он выпускник Университета Сан-Франциско с опытом работы аудитором, родом из Казахстана. Помимо этого, рассказал источник РИА Новости, Гутаров подрабатывал в Алматы репетитором по английскому языку.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Суд отправил обвиняемого в слежке за военкором Коцем под домашний арест
Вчера, 18:27
 
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