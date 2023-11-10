Водные пассажирские перевозки по Дону возрождаются в Ростовской области
© Фото : Предоставлен пресс-службой губернатора Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев и капитан судна " Валдай 45Р" Владимир Белавкин. 10 ноября 2023
© Фото : Предоставлен пресс-службой губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и капитан судна " Валдай 45Р" Владимир Белавкин. 10 ноября 2023
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Тестовый запуск по реке Дон речного пассажирского судна "Валдай", поступившего в Ростовскую область в октябре, состоялся в пятницу, сообщил губернатор региона Василий Голубев, совершивший первую поездку.
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"Спустя 30 лет в Ростовской области практически возрождаются водные пассажирские перевозки. Уже приобретены два судна "Валдай", второе прибудет до конца года. В навигацию 2024 года они начнут работать на постоянных маршрутах, и первыми по Дону станут направления на Азов, Константиновск, Семикаракорск, Романовскую. Будем двигаться в сторону Волгодонска", - сказал Голубев. Он добавил, что в среднесрочной перспективе можно говорить о Ейске, Керчи и Ялте. По мнению губернатора, этот вид транспорта будет востребован и жителями региона, и гостями.
Два судна "Валдай" на подводных крыльях приобретены правительством Ростовской области для транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом. Теплоходы построены Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (Нижегородская область) в 2023 году по заказу Ростовской области. Длина судна – 21 метр, оно развивает скорость до 65 км/ч.
В 2024 году продолжится развитие речного флота региона. Обслуживать пассажирские перевозки будет судоходная пассажирская компания "Дон".
В следующем году предусмотрено приобретение судна на подводных крыльях "Метеор 120" на 120 человек для перевозки пассажиров в направлении Ростов-Таганрог-Волгоград. В 2025 году будут закуплены по одному судну "Валдай" и "Метеор", а в 2026-м – ещё два "Метеора". Это позволит организовать регулярные рейсы в Керчь с дальнейшим развитием маршрутов в порты Азовского и Черного морей. Помимо крымского направления, планируется развиваться маршрут Ростов-на-Дону – Азов – Таганрог – Ейск – Анапа.