Рейтинг@Mail.ru
Водные пассажирские перевозки по Дону возрождаются в Ростовской области - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
 
18:04 10.11.2023 (обновлено: 18:16 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/perevozki-1908746736.html
Водные пассажирские перевозки по Дону возрождаются в Ростовской области
Водные пассажирские перевозки по Дону возрождаются в Ростовской области - РИА Новости, 10.11.2023
Водные пассажирские перевозки по Дону возрождаются в Ростовской области
Тестовый запуск по реке Дон речного пассажирского судна "Валдай", поступившего в Ростовскую область в октябре, состоялся в пятницу, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:04
2023-11-10T18:16
ростовская область
ростовская область
дон
василий голубев
азов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908749467_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3f8294f2b752532d596a8abadfca21b5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Тестовый запуск по реке Дон речного пассажирского судна "Валдай", поступившего в Ростовскую область в октябре, состоялся в пятницу, сообщил губернатор региона Василий Голубев, совершивший первую поездку. "Спустя 30 лет в Ростовской области практически возрождаются водные пассажирские перевозки. Уже приобретены два судна "Валдай", второе прибудет до конца года. В навигацию 2024 года они начнут работать на постоянных маршрутах, и первыми по Дону станут направления на Азов, Константиновск, Семикаракорск, Романовскую. Будем двигаться в сторону Волгодонска", - сказал Голубев. Он добавил, что в среднесрочной перспективе можно говорить о Ейске, Керчи и Ялте. По мнению губернатора, этот вид транспорта будет востребован и жителями региона, и гостями. Два судна "Валдай" на подводных крыльях приобретены правительством Ростовской области для транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом. Теплоходы построены Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (Нижегородская область) в 2023 году по заказу Ростовской области. Длина судна – 21 метр, оно развивает скорость до 65 км/ч. В 2024 году продолжится развитие речного флота региона. Обслуживать пассажирские перевозки будет судоходная пассажирская компания "Дон". В следующем году предусмотрено приобретение судна на подводных крыльях "Метеор 120" на 120 человек для перевозки пассажиров в направлении Ростов-Таганрог-Волгоград. В 2025 году будут закуплены по одному судну "Валдай" и "Метеор", а в 2026-м – ещё два "Метеора". Это позволит организовать регулярные рейсы в Керчь с дальнейшим развитием маршрутов в порты Азовского и Черного морей. Помимо крымского направления, планируется развиваться маршрут Ростов-на-Дону – Азов – Таганрог – Ейск – Анапа.
https://ria.ru/20231024/most-1904920730.html
https://ria.ru/20231026/zavod-1905426431.html
ростовская область
дон
азов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908749467_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_b324ec393ba5797a4e4ce600a9d6d650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, дон, василий голубев, азов
Ростовская область , Ростовская область, Дон, Василий Голубев, Азов

Водные пассажирские перевозки по Дону возрождаются в Ростовской области

© Фото : Предоставлен пресс-службой губернатора Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев и капитан судна " Валдай 45Р" Владимир Белавкин. 10 ноября 2023
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и капитан судна Валдай 45Р Владимир Белавкин. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Предоставлен пресс-службой губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и капитан судна " Валдай 45Р" Владимир Белавкин. 10 ноября 2023
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя - РИА Новости. Тестовый запуск по реке Дон речного пассажирского судна "Валдай", поступившего в Ростовскую область в октябре, состоялся в пятницу, сообщил губернатор региона Василий Голубев, совершивший первую поездку.
«
"Спустя 30 лет в Ростовской области практически возрождаются водные пассажирские перевозки. Уже приобретены два судна "Валдай", второе прибудет до конца года. В навигацию 2024 года они начнут работать на постоянных маршрутах, и первыми по Дону станут направления на Азов, Константиновск, Семикаракорск, Романовскую. Будем двигаться в сторону Волгодонска", - сказал Голубев. Он добавил, что в среднесрочной перспективе можно говорить о Ейске, Керчи и Ялте. По мнению губернатора, этот вид транспорта будет востребован и жителями региона, и гостями.
Движение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Движение по новому мосту запустили в Волгодонске Ростовской области
24 октября, 13:59
Два судна "Валдай" на подводных крыльях приобретены правительством Ростовской области для транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом. Теплоходы построены Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (Нижегородская область) в 2023 году по заказу Ростовской области. Длина судна – 21 метр, оно развивает скорость до 65 км/ч.
В 2024 году продолжится развитие речного флота региона. Обслуживать пассажирские перевозки будет судоходная пассажирская компания "Дон".
В следующем году предусмотрено приобретение судна на подводных крыльях "Метеор 120" на 120 человек для перевозки пассажиров в направлении Ростов-Таганрог-Волгоград. В 2025 году будут закуплены по одному судну "Валдай" и "Метеор", а в 2026-м – ещё два "Метеора". Это позволит организовать регулярные рейсы в Керчь с дальнейшим развитием маршрутов в порты Азовского и Черного морей. Помимо крымского направления, планируется развиваться маршрут Ростов-на-Дону – Азов – Таганрог – Ейск – Анапа.
Сотрудник в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Завод по выпуску искусственного грунта для теплиц запустили под Ростовом
26 октября, 16:09
 
Ростовская областьРостовская областьДонВасилий ГолубевАзов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала