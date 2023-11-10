https://ria.ru/20231110/palestina-1908557860.html

Палестина проведет масштабную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе

Палестина проведет масштабную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе - РИА Новости, 10.11.2023

Палестина проведет масштабную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе

Представители Палестины намерены в ближайшие дни организовать масштабное мероприятие в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по сектору Газа, заявил РИА РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:38

2023-11-10T08:38

2023-11-10T08:38

в мире

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израиль

иордания

рияд мансур

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генеральная ассамблея оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Представители Палестины намерены в ближайшие дни организовать масштабное мероприятие в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по сектору Газа, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур. "Мы будем совершать больше подобных акций, возможно, расширяя блок тех, кто выступает за выполнение резолюции генеральной Ассамблеи. В ближайшие дни, если не произойдет прекращения огня, мы проведем больше подобных мероприятий при участии еще большего числа послов, которые выскажутся в поддержку выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи", - сказал Мансур. Дипломат напомнил, что за принятие данного документа проголосовала 121 страна. "Нам необходимо найти место для столь значительного числа послов, обращающихся к средствам массовой информации. Если мы найдем место и время, а также договоримся о деталях, то сможем это сделать", - указал постпред Палестины при всемирной организации. В конце октября Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая призывает установить "немедленное, прочное и устойчивое гуманитарное перемирие, ведущее к прекращению боевых действий" между Израилем и Палестиной. Документ от лица арабских стран внесла Иордания, его соавторами выступили более 40 государств, в числе которых была Россия. После того, как Совбез ООН четыре раза не смог принять резолюцию по ситуации в Газе, документ на этот счет одобрила Генассамблея. Израиль итог голосования категорически отверг, а Палестина его поприветствовала.

https://ria.ru/20231110/gaza-1908555692.html

https://ria.ru/20231110/palestina-1908549012.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, иордания, рияд мансур, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году