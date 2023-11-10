Рейтинг@Mail.ru
Палестина проведет масштабную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/palestina-1908557860.html
Палестина проведет масштабную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе
Палестина проведет масштабную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе - РИА Новости, 10.11.2023
Палестина проведет масштабную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе
Представители Палестины намерены в ближайшие дни организовать масштабное мероприятие в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по сектору Газа, заявил РИА РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:38
2023-11-10T08:38
в мире
палестина
израиль
иордания
рияд мансур
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32dbbb37abe15e923a7ac67c2f36633.jpg
ООН, 10 ноя – РИА Новости. Представители Палестины намерены в ближайшие дни организовать масштабное мероприятие в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по сектору Газа, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур. "Мы будем совершать больше подобных акций, возможно, расширяя блок тех, кто выступает за выполнение резолюции генеральной Ассамблеи. В ближайшие дни, если не произойдет прекращения огня, мы проведем больше подобных мероприятий при участии еще большего числа послов, которые выскажутся в поддержку выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи", - сказал Мансур. Дипломат напомнил, что за принятие данного документа проголосовала 121 страна. "Нам необходимо найти место для столь значительного числа послов, обращающихся к средствам массовой информации. Если мы найдем место и время, а также договоримся о деталях, то сможем это сделать", - указал постпред Палестины при всемирной организации. В конце октября Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая призывает установить "немедленное, прочное и устойчивое гуманитарное перемирие, ведущее к прекращению боевых действий" между Израилем и Палестиной. Документ от лица арабских стран внесла Иордания, его соавторами выступили более 40 государств, в числе которых была Россия. После того, как Совбез ООН четыре раза не смог принять резолюцию по ситуации в Газе, документ на этот счет одобрила Генассамблея. Израиль итог голосования категорически отверг, а Палестина его поприветствовала.
https://ria.ru/20231110/gaza-1908555692.html
https://ria.ru/20231110/palestina-1908549012.html
палестина
израиль
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9397e4e0393badd4179233796c33a690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, израиль, иордания, рияд мансур, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Иордания, Рияд Мансур, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина проведет масштабную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе

Постпред Палестины: в стране пройдет акция в поддержку резолюции ГА ООН по Газе

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 ноя – РИА Новости. Представители Палестины намерены в ближайшие дни организовать масштабное мероприятие в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по сектору Газа, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур.
"Мы будем совершать больше подобных акций, возможно, расширяя блок тех, кто выступает за выполнение резолюции генеральной Ассамблеи. В ближайшие дни, если не произойдет прекращения огня, мы проведем больше подобных мероприятий при участии еще большего числа послов, которые выскажутся в поддержку выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи", - сказал Мансур.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Палестина призвала ООН взять ответственность за прекращение насилия в Газе
08:08
Дипломат напомнил, что за принятие данного документа проголосовала 121 страна. "Нам необходимо найти место для столь значительного числа послов, обращающихся к средствам массовой информации. Если мы найдем место и время, а также договоримся о деталях, то сможем это сделать", - указал постпред Палестины при всемирной организации.
В конце октября Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая призывает установить "немедленное, прочное и устойчивое гуманитарное перемирие, ведущее к прекращению боевых действий" между Израилем и Палестиной. Документ от лица арабских стран внесла Иордания, его соавторами выступили более 40 государств, в числе которых была Россия. После того, как Совбез ООН четыре раза не смог принять резолюцию по ситуации в Газе, документ на этот счет одобрила Генассамблея. Израиль итог голосования категорически отверг, а Палестина его поприветствовала.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Постпред Палестины высоко оценил позицию генсека ООН по Газе
05:44
 
В миреПалестинаИзраильИорданияРияд МансурООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала