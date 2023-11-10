https://ria.ru/20231110/palestina-1908544146.html

Постпред Палестины назвал нападки на генсека ООН из-за Газы безрассудными

Постпред Палестины назвал нападки на генсека ООН из-за Газы безрассудными - РИА Новости, 10.11.2023

Постпред Палестины назвал нападки на генсека ООН из-за Газы безрассудными

Нападки на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с его позицией по палестино-израильскому конфликту безрассудны, а те, кто их совершают, оторваны РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T03:13

2023-11-10T03:13

2023-11-10T03:13

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Нападки на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с его позицией по палестино-израильскому конфликту безрассудны, а те, кто их совершают, оторваны от реальности, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур. "Когда дело касается палестинского народа, (генсек ООН) выполняет свою роль. Те, кто пытается критиковать его работу и требовать его отставки, одиноки. Они полностью оторваны от реальности и безрассудны. Это интриганы. Им нет никакого дела до человеческих жизней, особенно палестинцев… Мы уважаем (Антониу Гутерреша) за его принципиальную позицию и сотрудничаем с ним", - сказал Мансур, комментируя роль ООН и ее генерального секретаря в урегулировании палестино-израильского конфликта. На заседании Совбеза ООН, состоявшемся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, Гутерреш осудил эти события. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Гутерреш отметил, что глубоко обеспокоен явными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа. Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231108/konflikt-1908234004.html

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