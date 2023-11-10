https://ria.ru/20231110/pakistan-1908599042.html

Путин назначил нового посла России в Пакистане

Путин назначил нового посла России в Пакистане - РИА Новости, 10.11.2023

Путин назначил нового посла России в Пакистане

Президент Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла России в Пакистане, назначив на этот пост Альберта Хорева, соответствующие указы... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:28

2023-11-10T11:28

2023-11-10T13:05

пакистан

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла России в Пакистане, назначив на этот пост Альберта Хорева, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации."Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан", — говорится в документе.Также Путин подписал указ о назначении на эту должность Альберта Хорева.Ганич возглавлял дипмиссию с апреля 2019 года.

https://ria.ru/20230911/islandiya-1895529070.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пакистан, россия, политика, владимир путин