https://ria.ru/20231110/pakistan-1908599042.html
Путин назначил нового посла России в Пакистане
Путин назначил нового посла России в Пакистане - РИА Новости, 10.11.2023
Путин назначил нового посла России в Пакистане
Президент Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла России в Пакистане, назначив на этот пост Альберта Хорева, соответствующие указы... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:28
2023-11-10T11:28
2023-11-10T13:05
пакистан
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владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла России в Пакистане, назначив на этот пост Альберта Хорева, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации."Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан", — говорится в документе.Также Путин подписал указ о назначении на эту должность Альберта Хорева.Ганич возглавлял дипмиссию с апреля 2019 года.
https://ria.ru/20230911/islandiya-1895529070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, россия, политика, владимир путин
Пакистан, Россия, Политика, Владимир Путин
Путин назначил нового посла России в Пакистане
Путин назначил Хорева новым послом РФ в Пакистане