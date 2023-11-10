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Путин назначил нового посла России в Пакистане - РИА Новости, 10.11.2023
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11:28 10.11.2023 (обновлено: 13:05 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/pakistan-1908599042.html
Путин назначил нового посла России в Пакистане
Путин назначил нового посла России в Пакистане - РИА Новости, 10.11.2023
Путин назначил нового посла России в Пакистане
Президент Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла России в Пакистане, назначив на этот пост Альберта Хорева, соответствующие указы... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:28
2023-11-10T13:05
пакистан
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла России в Пакистане, назначив на этот пост Альберта Хорева, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.&quot;Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан&quot;, — говорится в документе.Также Путин подписал указ о назначении на эту должность Альберта Хорева.Ганич возглавлял дипмиссию с апреля 2019 года.
https://ria.ru/20230911/islandiya-1895529070.html
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пакистан, россия, политика, владимир путин
Пакистан, Россия, Политика, Владимир Путин
Путин назначил нового посла России в Пакистане

Путин назначил Хорева новым послом РФ в Пакистане

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла России в Пакистане, назначив на этот пост Альберта Хорева, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
«

"Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Пакистан", — говорится в документе.

Также Путин подписал указ о назначении на эту должность Альберта Хорева.
Ганич возглавлял дипмиссию с апреля 2019 года.
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