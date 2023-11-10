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В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за правонарушения - РИА Новости, 10.11.2023
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12:12 10.11.2023 (обновлено: 14:02 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/otvetstvennost-1908611909.html
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за правонарушения
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за правонарушения - РИА Новости, 10.11.2023
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за правонарушения
В Госдуму внесен пакет законопроектов об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:12
2023-11-10T14:02
госдума рф
общество
василий пискарев
андрей красов
андрей картаполов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен пакет законопроектов об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований, он доступен в думской электронной базе.Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и депутаты Госдумы Андрей Красов, Дмитрий Саблин, Юрий Швыткин, Андрей Гурулёв, Виктор Заварзин, Георгий Карлов, Иван Квитка, Татьяна Кусайко, Евгений Лебедев, Андрей Колесник, Зелимхан Муцоев. Изменения предполагается внести в статью 331 УК РФ, в УПК РФ и в статью 7 ФКЗ "О военных судах Российской Федерации"."Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Также законопроектом учитываются различия правового статуса военнослужащих и добровольцев, при распространении на последних статей УК, посвященных преступлениям против военной службы. В пояснительной записке отмечается, что законопроектом также вносятся изменения в УПК, предусматривающие процессуальный порядок привлечения добровольцев к уголовной ответственности."Законопроектом предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, ответственность за которые наступает в указанные периоды (в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий)", - говорится в пояснительной записке.Также другим законопроектом предлагается определить подсудность уголовных дел, связанных с добровольцами, к военным судам."Законопроектом предлагается уточнить подсудность уголовных дел военным судам в связи с проектируемыми изменениями, предусмотренными проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 331 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", которым, в частности, устанавливается уголовная ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований, и предусматривается соответствующий процессуальный порядок привлечения таких граждан к уголовной ответственности", - сказано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html
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госдума рф, общество, василий пискарев, андрей красов, андрей картаполов
Госдума РФ, Общество, Василий Пискарев, Андрей Красов, Андрей Картаполов
В ГД внесли проект об ответственности для добровольцев за правонарушения

В Госдуму внесли проект о наказаниях для добровольцев за преступления на службе

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен пакет законопроектов об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований, он доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и депутаты Госдумы Андрей Красов, Дмитрий Саблин, Юрий Швыткин, Андрей Гурулёв, Виктор Заварзин, Георгий Карлов, Иван Квитка, Татьяна Кусайко, Евгений Лебедев, Андрей Колесник, Зелимхан Муцоев. Изменения предполагается внести в статью 331 УК РФ, в УПК РФ и в статью 7 ФКЗ "О военных судах Российской Федерации".
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"Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом учитываются различия правового статуса военнослужащих и добровольцев, при распространении на последних статей УК, посвященных преступлениям против военной службы. В пояснительной записке отмечается, что законопроектом также вносятся изменения в УПК, предусматривающие процессуальный порядок привлечения добровольцев к уголовной ответственности.
"Законопроектом предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, ответственность за которые наступает в указанные периоды (в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий)", - говорится в пояснительной записке.
Также другим законопроектом предлагается определить подсудность уголовных дел, связанных с добровольцами, к военным судам.
"Законопроектом предлагается уточнить подсудность уголовных дел военным судам в связи с проектируемыми изменениями, предусмотренными проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 331 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", которым, в частности, устанавливается уголовная ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований, и предусматривается соответствующий процессуальный порядок привлечения таких граждан к уголовной ответственности", - сказано в пояснительной записке.
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Госдума РФОбществоВасилий ПискаревАндрей КрасовАндрей Картаполов
 
 
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