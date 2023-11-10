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Опрос: свыше 50 процентов жителей Армении не доверяют Пашиняну - РИА Новости, 10.11.2023
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17:31 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/opros-1908728437.html
Опрос: свыше 50 процентов жителей Армении не доверяют Пашиняну
Опрос: свыше 50 процентов жителей Армении не доверяют Пашиняну - РИА Новости, 10.11.2023
Опрос: свыше 50 процентов жителей Армении не доверяют Пашиняну
Более половины жителей Армении в той или иной мере не доверяют премьер-министру Николу Пашиняну, таковы результаты опроса, представленного в пятницу компанией... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:31
2023-11-10T17:31
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армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Более половины жителей Армении в той или иной мере не доверяют премьер-министру Николу Пашиняну, таковы результаты опроса, представленного в пятницу компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association. "Отвечая на вопрос: "Насколько вы доверяете премьер-министру Армении Николу Пашиняну, 20,4% опрошенных заявили, что доверяют полностью; скорее доверяют 13,2%, скорее не доверяют 18,6% и полностью не доверяют 35,5%", - - сообщил в пятницу журналистам директор MPG Арам Навасардян, представляя результаты исследования. По его словам, затруднились ответить на поставленный вопрос 12,3% респондентов. В телефонном опросе, проведенном 1-4 ноября, приняли участие 1,1 тысячи человек. Статистическая погрешность составила 3%.
https://ria.ru/20231104/patrushev-1907416404.html
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в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Опрос: свыше 50 процентов жителей Армении не доверяют Пашиняну

Опрос: свыше 50 процентов жителей Армении не доверяют премьеру Пашиняну

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Более половины жителей Армении в той или иной мере не доверяют премьер-министру Николу Пашиняну, таковы результаты опроса, представленного в пятницу компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association.
«
"Отвечая на вопрос: "Насколько вы доверяете премьер-министру Армении Николу Пашиняну, 20,4% опрошенных заявили, что доверяют полностью; скорее доверяют 13,2%, скорее не доверяют 18,6% и полностью не доверяют 35,5%", - - сообщил в пятницу журналистам директор MPG Арам Навасардян, представляя результаты исследования.
По его словам, затруднились ответить на поставленный вопрос 12,3% респондентов.
В телефонном опросе, проведенном 1-4 ноября, приняли участие 1,1 тысячи человек. Статистическая погрешность составила 3%.
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В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
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