https://ria.ru/20231110/opros-1908728437.html

Опрос: свыше 50 процентов жителей Армении не доверяют Пашиняну

Опрос: свыше 50 процентов жителей Армении не доверяют Пашиняну - РИА Новости, 10.11.2023

Опрос: свыше 50 процентов жителей Армении не доверяют Пашиняну

Более половины жителей Армении в той или иной мере не доверяют премьер-министру Николу Пашиняну, таковы результаты опроса, представленного в пятницу компанией... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:31

2023-11-10T17:31

2023-11-10T17:31

в мире

армения

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e9fdf04396c98716be12e09e67d744c.jpg

ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Более половины жителей Армении в той или иной мере не доверяют премьер-министру Николу Пашиняну, таковы результаты опроса, представленного в пятницу компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association. "Отвечая на вопрос: "Насколько вы доверяете премьер-министру Армении Николу Пашиняну, 20,4% опрошенных заявили, что доверяют полностью; скорее доверяют 13,2%, скорее не доверяют 18,6% и полностью не доверяют 35,5%", - - сообщил в пятницу журналистам директор MPG Арам Навасардян, представляя результаты исследования. По его словам, затруднились ответить на поставленный вопрос 12,3% респондентов. В телефонном опросе, проведенном 1-4 ноября, приняли участие 1,1 тысячи человек. Статистическая погрешность составила 3%.

https://ria.ru/20231104/patrushev-1907416404.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, никол пашинян