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Одноклассники изменят логотип в честь Дня борьбы с кибербуллингом - РИА Новости, 10.11.2023
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12:38 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/odnoklassniki-1908624149.html
Одноклассники изменят логотип в честь Дня борьбы с кибербуллингом
Одноклассники изменят логотип в честь Дня борьбы с кибербуллингом - РИА Новости, 10.11.2023
Одноклассники изменят логотип в честь Дня борьбы с кибербуллингом
Одноклассники присоединятся к Дню борьбы с кибербуллингом– ежегодной кампании, инициированной VK. Акция проходит 11 ноября, ее цель – привлечь внимание общества РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:38
2023-11-10T12:38
одноклассники
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Одноклассники присоединятся к Дню борьбы с кибербуллингом– ежегодной кампании, инициированной VK. Акция проходит 11 ноября, ее цель – привлечь внимание общества к проблеме травли в интернете и за его пределами.Логотип ОК на главной странице заменят хештег #НетКибербуллингу и сердце – главный символ акции. Пользователи соцсети смогут установить на аватарки тематические рамки с фразами, которые напомнят о добром и уважительном отношении друг к другу: "Ни грамма токсичности", "Излучаю улыбку", "Общаюсь вежливо". В приложении "Настроения" в ОК тоже можно будет установить белое сердце, чтобы присоединиться к акции против кибербуллинга.Личными историями борьбы с агрессией в сети поделятся популярные в ОК авторы блогов "NeПедагогика", Mamasoboliha, "С Каролиной в деревне", "Мама готовит", "Лиса Рулит", "Мария Шеди – стилист", "Амбициозный учитель Голощапова Татьяна", Руслан Шарипов. Эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова и ведущий Сергей Смирнов из образовательного проекта "NeПедагогика" объяснят, как бережно и экологично общаться в интернете.Благотворительный фонд "Безопасный дом" расскажет, как противостоять кибербуллингу. Материалы выйдут в официальной группе социальных проектов ОК. Высшая школа экономики в своем образовательном канале "Для понимания" поделится правилами цифрового этикета. А в группе "Хобби-шоу" уже вышла новая серия "Психологии кино" с разбором фильма "Чучело", где затронута тема травли.ОК непрерывно работают над тем, чтобы соцсеть была пространством для комфортного, лишенного токсичности общения пользователей. Летом 2023 года, например, соцсеть убрала функцию оценки фотографий от одного до пяти баллов и ввела механизм приватного "класса": он виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей.Ранее ОК запустили Центр безопасности пользователей, в котором собраны рекомендации, как защитить свой профиль, избежать нежелательного общения и обезопасить себя от мошенников. Введено и ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, нарушающих правила соцсети, временно закрывается возможность комментировать публикации.
https://ria.ru/20231030/odnoklassniki-1906099716.html
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РИА Новости
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353
60
353
60
одноклассники
Одноклассники

Одноклассники изменят логотип в честь Дня борьбы с кибербуллингом

© ОдноклассникиОдноклассники изменят логотип в честь Дня борьбы с кибербуллингом
Одноклассники изменят логотип в честь Дня борьбы с кибербуллингом
© Одноклассники
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Одноклассники присоединятся к Дню борьбы с кибербуллингом– ежегодной кампании, инициированной VK. Акция проходит 11 ноября, ее цель – привлечь внимание общества к проблеме травли в интернете и за его пределами.
Логотип ОК на главной странице заменят хештег #НетКибербуллингу и сердце – главный символ акции. Пользователи соцсети смогут установить на аватарки тематические рамки с фразами, которые напомнят о добром и уважительном отношении друг к другу: "Ни грамма токсичности", "Излучаю улыбку", "Общаюсь вежливо". В приложении "Настроения" в ОК тоже можно будет установить белое сердце, чтобы присоединиться к акции против кибербуллинга.
Одноклассники обновили Увлечения
Одноклассники обновили "Увлечения"
30 октября, 10:48
Личными историями борьбы с агрессией в сети поделятся популярные в ОК авторы блогов "NeПедагогика", Mamasoboliha, "С Каролиной в деревне", "Мама готовит", "Лиса Рулит", "Мария Шеди – стилист", "Амбициозный учитель Голощапова Татьяна", Руслан Шарипов. Эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова и ведущий Сергей Смирнов из образовательного проекта "NeПедагогика" объяснят, как бережно и экологично общаться в интернете.
Благотворительный фонд "Безопасный дом" расскажет, как противостоять кибербуллингу. Материалы выйдут в официальной группе социальных проектов ОК. Высшая школа экономики в своем образовательном канале "Для понимания" поделится правилами цифрового этикета. А в группе "Хобби-шоу" уже вышла новая серия "Психологии кино" с разбором фильма "Чучело", где затронута тема травли.
ОК непрерывно работают над тем, чтобы соцсеть была пространством для комфортного, лишенного токсичности общения пользователей. Летом 2023 года, например, соцсеть убрала функцию оценки фотографий от одного до пяти баллов и ввела механизм приватного "класса": он виден только авторам контента и не отображается в ленте у других пользователей.
Ранее ОК запустили Центр безопасности пользователей, в котором собраны рекомендации, как защитить свой профиль, избежать нежелательного общения и обезопасить себя от мошенников. Введено и ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, нарушающих правила соцсети, временно закрывается возможность комментировать публикации.
 
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