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Красный полумесяц: Израиль обстрелял отделение интенсивной терапии в Газе - РИА Новости, 10.11.2023
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19:59 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/obstrel-1908771393.html
Красный полумесяц: Израиль обстрелял отделение интенсивной терапии в Газе
Красный полумесяц: Израиль обстрелял отделение интенсивной терапии в Газе - РИА Новости, 10.11.2023
Красный полумесяц: Израиль обстрелял отделение интенсивной терапии в Газе
Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Х., что войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс" в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:59
2023-11-10T19:59
в мире
израиль
палестина
хамас
красный полумесяц
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Х., что войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа. "Оккупационные войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии в больнице "Аль-Кудс", - говорится в сообщении организации.Ранее в Красном полумесяце сообщали о 20 раненых и одном погибшем в результате атаки по больнице. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, более 11 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала военных действий со стороны Израиля 7 октября, свыше 27,4 тысячи человек получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/udar-1908757594.html
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в мире, израиль, палестина, хамас, красный полумесяц, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Красный полумесяц, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Красный полумесяц: Израиль обстрелял отделение интенсивной терапии в Газе

PRCS: Израиль обстрелял отделение интенсивной терапии больницы Аль-Кудс в Газе

© AP Photo / Mohammed DahmanСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Х., что войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа.
«
"Оккупационные войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии в больнице "Аль-Кудс", - говорится в сообщении организации.
Ранее в Красном полумесяце сообщали о 20 раненых и одном погибшем в результате атаки по больнице.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В секторе Газа сообщили о 25 погибших при израильском ударе по школе
18:41
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
По последним данным министерства здравоохранения Палестины, более 11 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала военных действий со стороны Израиля 7 октября, свыше 27,4 тысячи человек получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреИзраильПалестинаХАМАСКрасный полумесяцООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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