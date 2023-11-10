https://ria.ru/20231110/obstrel-1908771393.html

Красный полумесяц: Израиль обстрелял отделение интенсивной терапии в Газе

Красный полумесяц: Израиль обстрелял отделение интенсивной терапии в Газе - РИА Новости, 10.11.2023

Красный полумесяц: Израиль обстрелял отделение интенсивной терапии в Газе

Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Х., что войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс" в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:59

2023-11-10T19:59

2023-11-10T19:59

в мире

израиль

палестина

хамас

красный полумесяц

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Х., что войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа. "Оккупационные войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии в больнице "Аль-Кудс", - говорится в сообщении организации.Ранее в Красном полумесяце сообщали о 20 раненых и одном погибшем в результате атаки по больнице. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, более 11 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала военных действий со стороны Израиля 7 октября, свыше 27,4 тысячи человек получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/udar-1908757594.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, хамас, красный полумесяц, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году