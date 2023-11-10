https://ria.ru/20231110/napadenie-1908681422.html

На челябинца возбудили дело после нападения с ножом на женщину в магазине

На челябинца возбудили дело после нападения с ножом на женщину в магазине - РИА Новости, 10.11.2023

На челябинца возбудили дело после нападения с ножом на женщину в магазине

Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении мужчины, который в состоянии опьянения с ножом напал в магазине на свою сожительницу, она РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:07

2023-11-10T15:07

2023-11-10T15:07

происшествия

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении мужчины, который в состоянии опьянения с ножом напал в магазине на свою сожительницу, она остается в больнице, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало ГУМВД России по региону, 9 ноября около 15.00 (13.00 мск) в отдел полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о том, что в магазине "Магнит" по улице Салютная мужчина напал с ножом на женщину. Полицейские его задержали, нож был изъят. Пострадавшую госпитализировали. СУСК уточняет, что мужчина ранил свою сожительницу: у них произошла ссора из-за ревности, после которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом пришел в магазин, где она работала и трижды ударил ее ножом. В настоящее время женщина продолжает лечение в медицинском учреждении. "В следственном отделе по Тракторозаводскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)", - говорится в сообщении. Подозреваемому предъявлено обвинение, уточняется в сообщении. В районный суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.

https://ria.ru/20231107/politsiya-1908002040.html

https://ria.ru/20231109/napadenie-1908445426.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область