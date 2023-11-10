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На челябинца возбудили дело после нападения с ножом на женщину в магазине - РИА Новости, 10.11.2023
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15:07 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/napadenie-1908681422.html
На челябинца возбудили дело после нападения с ножом на женщину в магазине
На челябинца возбудили дело после нападения с ножом на женщину в магазине - РИА Новости, 10.11.2023
На челябинца возбудили дело после нападения с ножом на женщину в магазине
Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении мужчины, который в состоянии опьянения с ножом напал в магазине на свою сожительницу, она РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:07
2023-11-10T15:07
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении мужчины, который в состоянии опьянения с ножом напал в магазине на свою сожительницу, она остается в больнице, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало ГУМВД России по региону, 9 ноября около 15.00 (13.00 мск) в отдел полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о том, что в магазине "Магнит" по улице Салютная мужчина напал с ножом на женщину. Полицейские его задержали, нож был изъят. Пострадавшую госпитализировали. СУСК уточняет, что мужчина ранил свою сожительницу: у них произошла ссора из-за ревности, после которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом пришел в магазин, где она работала и трижды ударил ее ножом. В настоящее время женщина продолжает лечение в медицинском учреждении. "В следственном отделе по Тракторозаводскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)", - говорится в сообщении. Подозреваемому предъявлено обвинение, уточняется в сообщении. В районный суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.
https://ria.ru/20231107/politsiya-1908002040.html
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россия
челябинск
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Челябинск, Челябинская область
На челябинца возбудили дело после нападения с ножом на женщину в магазине

На челябинца возбудили дело после нападения с ножом на сожительницу в магазине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство в отношении мужчины, который в состоянии опьянения с ножом напал в магазине на свою сожительницу, она остается в больнице, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало ГУМВД России по региону, 9 ноября около 15.00 (13.00 мск) в отдел полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о том, что в магазине "Магнит" по улице Салютная мужчина напал с ножом на женщину. Полицейские его задержали, нож был изъят. Пострадавшую госпитализировали.
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СУСК уточняет, что мужчина ранил свою сожительницу: у них произошла ссора из-за ревности, после которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом пришел в магазин, где она работала и трижды ударил ее ножом. В настоящее время женщина продолжает лечение в медицинском учреждении.
«
"В следственном отделе по Тракторозаводскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)", - говорится в сообщении.
Подозреваемому предъявлено обвинение, уточняется в сообщении.
В районный суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.
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