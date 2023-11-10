https://ria.ru/20231110/nalogovyy_organ-1908671272.html

Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве

Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве - РИА Новости, 10.11.2023

Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что подписан документ об учреждении наднационального налогового органа в Союзном государстве. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:31

2023-11-10T14:31

2023-11-10T14:31

союзное государство

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

налоги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908667562_0:16:937:543_1920x0_80_0_0_2c93d7891fd5b32e9a65dd05cf25ec6a.jpg

БРЕСТ (Белоруссия), 10 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что подписан документ об учреждении наднационального налогового органа в Союзном государстве. "Только что (премьером России) Михаилом Мишустиным как главой союзного правительства подписано постановление об утверждении нового наднационального органа – наднационального налогового комитета", - сказал Мезенцев в Бресте, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России. Он подчеркнул, что это – начало новой практики интеграционной работы в Союзном государстве. Мезенцев напомнил, что успешно заработал международный центр управления рисками таможенного комитета Союзного государства. Госсекретарь подчеркнул, что палитра взаимодействия между Минском и Москвой "мощная, масштабная и результативная", а также "отличается атмосферой доверия и товарищества". Он заметил, что сплоченность двух государств вызвана не санкционным давлением извне, а такое направление сотрудничества определили до этого главы государств, правительства и ведомства двух стран. Вступивший ранее в силу белорусско-российский договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам в том числе предусматривает создание координирующего органа - наднационального налогового комитета.

https://ria.ru/20231109/parlamentskoe_sobranie-1908505384.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

союзное государство, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, налоги