Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве
© Фото : информационно-аналитический портал Союзного государстваЗаседание коллегий Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России в Бресте
Заседание коллегий Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России в Бресте
БРЕСТ (Белоруссия), 10 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что подписан документ об учреждении наднационального налогового органа в Союзном государстве.
"Только что (премьером России) Михаилом Мишустиным как главой союзного правительства подписано постановление об утверждении нового наднационального органа – наднационального налогового комитета", - сказал Мезенцев в Бресте, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России.
Он подчеркнул, что это – начало новой практики интеграционной работы в Союзном государстве.
Мезенцев напомнил, что успешно заработал международный центр управления рисками таможенного комитета Союзного государства.
Госсекретарь подчеркнул, что палитра взаимодействия между Минском и Москвой "мощная, масштабная и результативная", а также "отличается атмосферой доверия и товарищества". Он заметил, что сплоченность двух государств вызвана не санкционным давлением извне, а такое направление сотрудничества определили до этого главы государств, правительства и ведомства двух стран.
Вступивший ранее в силу белорусско-российский договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам в том числе предусматривает создание координирующего органа - наднационального налогового комитета.