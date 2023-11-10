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Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве - РИА Новости, 10.11.2023
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Союзное государство
 
14:31 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/nalogovyy_organ-1908671272.html
Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве
Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве - РИА Новости, 10.11.2023
Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что подписан документ об учреждении наднационального налогового органа в Союзном государстве. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:31
2023-11-10T14:31
союзное государство
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
налоги
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БРЕСТ (Белоруссия), 10 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что подписан документ об учреждении наднационального налогового органа в Союзном государстве. "Только что (премьером России) Михаилом Мишустиным как главой союзного правительства подписано постановление об утверждении нового наднационального органа – наднационального налогового комитета", - сказал Мезенцев в Бресте, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России. Он подчеркнул, что это – начало новой практики интеграционной работы в Союзном государстве. Мезенцев напомнил, что успешно заработал международный центр управления рисками таможенного комитета Союзного государства. Госсекретарь подчеркнул, что палитра взаимодействия между Минском и Москвой "мощная, масштабная и результативная", а также "отличается атмосферой доверия и товарищества". Он заметил, что сплоченность двух государств вызвана не санкционным давлением извне, а такое направление сотрудничества определили до этого главы государств, правительства и ведомства двух стран. Вступивший ранее в силу белорусско-российский договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам в том числе предусматривает создание координирующего органа - наднационального налогового комитета.
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союзное государство, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, налоги
Союзное государство, Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Налоги

Подписан документ о наднациональном налоговом органе в Союзном государстве

© Фото : информационно-аналитический портал Союзного государстваЗаседание коллегий Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России в Бресте
Заседание коллегий Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России в Бресте - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : информационно-аналитический портал Союзного государства
Заседание коллегий Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России в Бресте
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БРЕСТ (Белоруссия), 10 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что подписан документ об учреждении наднационального налогового органа в Союзном государстве.
"Только что (премьером России) Михаилом Мишустиным как главой союзного правительства подписано постановление об утверждении нового наднационального органа – наднационального налогового комитета", - сказал Мезенцев в Бресте, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России.
Он подчеркнул, что это – начало новой практики интеграционной работы в Союзном государстве.
Мезенцев напомнил, что успешно заработал международный центр управления рисками таможенного комитета Союзного государства.
Госсекретарь подчеркнул, что палитра взаимодействия между Минском и Москвой "мощная, масштабная и результативная", а также "отличается атмосферой доверия и товарищества". Он заметил, что сплоченность двух государств вызвана не санкционным давлением извне, а такое направление сотрудничества определили до этого главы государств, правительства и ведомства двух стран.
Вступивший ранее в силу белорусско-российский договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам в том числе предусматривает создание координирующего органа - наднационального налогового комитета.
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Союзное государствоСоюзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий МезенцевНалоги
 
 
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