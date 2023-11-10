https://ria.ru/20231110/nagrazhdenie-1908730705.html

Бречалов наградил отличившихся полицейских Удмуртии

Бречалов наградил отличившихся полицейских Удмуртии - РИА Новости, 10.11.2023

Бречалов наградил отличившихся полицейских Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил отличившихся полицейских региона в их профессиональный праздник, сообщили в пресс-службе руководителя республики. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:36

2023-11-10T17:36

2023-11-10T17:36

удмуртская республика

александр бречалов

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил отличившихся полицейских региона в их профессиональный праздник, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник 10 ноября. "В честь праздника в Государственном русском драматическом театре Удмуртии прошло торжественное мероприятие для сотрудников органов внутренних дел. Глава республики Александр Бречалов поздравил их и вручил отличившимся награды", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бречалов поблагодарил всех полицейских, кто в зале, в командировках, на боевых дежурствах, на заслуженном отдыхе, на территории других регионов, за верность делу и добросовестную службу, назвав главным доказательством эффективности работы органов внутренних дел снижение количества преступлений, которое фиксируется в Удмуртии в течение трех последних лет. Также глава региона отметил, что в системе МВД республики работают самоотверженные, отзывчивые люди, настоящие патриоты. "Я от души поздравляю с профессиональным праздником всех оперативников, инспекторов, участковых, следователей, представителей других служб и подразделений МВД. Уверен, вы и дальше будете с честью нести звание сотрудника органов внутренних дел, плодотворно и решительно работать над профилактикой, пресечением коррупции, насилия и любых других нарушений законодательства. За вами – безопасность жителей республики и страны", – подчеркнул Александр Бречалов. За образцовое выполнение служебного долга, достижение высоких показателей в деле укрепления законности и правопорядка благодарности из рук главы региона получили заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 Управления МВД России по Ижевску подполковник полиции Ильназ Гарифуллин, старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 Управления МВД России по Ижевску майор полиции Лиана Вахитова, оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции №2 Управления МВД России по Ижевску старший лейтенант полиции Николай Попов, информирует пресс-служба. "Прошлой зимой лейтенанты полиции Денис Обухов и Евгений Юрин спасли водителя, у которого случился инсульт за рулём. Лейтенанты Евгений Полонянкин и Зураб Симонишвили помогли сохранить жизнь мальчика в Камбарке - он потерял сознание на улице и не дышал. Участковый из Дебесского района Вадим Тронин предотвратил пожар в доме и помог установить поджигателя", - рассказал Бречалов о награждённых в своём Telegram-канале. Он добавил, этот год для системы МВД богат на юбилейные даты. "305 лет – регулярной полиции России, 100 лет – патрульно-постовой службе и службе участковых уполномоченных, 60 лет органам предварительного следствия", - отметил глава республики.

https://ria.ru/20231109/udmurtiya-1908310266.html

https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия)