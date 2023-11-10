Рейтинг@Mail.ru
И.о. главы Подольска рассказал о состоянии пострадавшей при обрушении моста - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 10.11.2023 (обновлено: 16:56 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/most-1908712838.html
И.о. главы Подольска рассказал о состоянии пострадавшей при обрушении моста
И.о. главы Подольска рассказал о состоянии пострадавшей при обрушении моста - РИА Новости, 10.11.2023
И.о. главы Подольска рассказал о состоянии пострадавшей при обрушении моста
Женщина, пострадавшая в результате обрушения части моста в Подольске, находится в Подольской областной клинической больнице, ей провели все необходимые... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:44
2023-11-10T16:56
происшествия
подольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908626601_0:355:738:770_1920x0_80_0_0_08f9843c41b057e1594f79990d02b788.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате обрушения части моста в Подольске, находится в Подольской областной клинической больнице, ей провели все необходимые обследования, её жизни и здоровью ничего не угрожает, заявил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале. "Сразу после осмотра моста навестил Аллу Леонидовну, чья машина оказалась на мосту в момент ЧП. После инцидента ее незамедлительно доставили в нашу Подольскую областную клиническую больницу, где уже провели все необходимые обследования. Поговорил с главным врачом Варданом Геворкяном. Он заверил, что жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает", - отметил Артамонов. Также он добавил, что договорился быть на связи с Аллой Леонидовной и в случае необходимости оперативно оказать поддержку. Женщина рассказала, что часто ездит по маршруту через этот мост над Пахрой. Сегодня она спешила на работу и по пути планировала проведать отца, который буквально несколько часов назад сломал ногу. "Я почувствовала, что падаю. Не поняла, что произошло и очень испугалась. Смогла выбраться из автомобиля сама. А потом меня вытащили наверх двое незнакомых мужчин", - сказала пострадавшая, слова которой приводятся в сообщении Telegram-канала Артамонова.
https://ria.ru/20230804/most-1888091825.html
https://ria.ru/20230722/most-1885696652.html
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908626601_0:286:738:840_1920x0_80_0_0_6c6c1f0382222da7cada964268752041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск
Происшествия, Подольск
И.о. главы Подольска рассказал о состоянии пострадавшей при обрушении моста

И.о. главы Подольска: жизни пострадавшей при обрушении моста ничего не угрожает

© Фото очевидцаМост через реку Пахра, обрушившийся в Подмосковье
Мост через реку Пахра, обрушившийся в Подмосковье
© Фото очевидца
Мост через реку Пахра, обрушившийся в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате обрушения части моста в Подольске, находится в Подольской областной клинической больнице, ей провели все необходимые обследования, её жизни и здоровью ничего не угрожает, заявил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.
"Сразу после осмотра моста навестил Аллу Леонидовну, чья машина оказалась на мосту в момент ЧП. После инцидента ее незамедлительно доставили в нашу Подольскую областную клиническую больницу, где уже провели все необходимые обследования. Поговорил с главным врачом Варданом Геворкяном. Он заверил, что жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает", - отметил Артамонов.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Приморье обрушился мост, когда по нему ехал автомобиль
4 августа, 03:02
Также он добавил, что договорился быть на связи с Аллой Леонидовной и в случае необходимости оперативно оказать поддержку.
Женщина рассказала, что часто ездит по маршруту через этот мост над Пахрой. Сегодня она спешила на работу и по пути планировала проведать отца, который буквально несколько часов назад сломал ногу.
"Я почувствовала, что падаю. Не поняла, что произошло и очень испугалась. Смогла выбраться из автомобиля сама. А потом меня вытащили наверх двое незнакомых мужчин", - сказала пострадавшая, слова которой приводятся в сообщении Telegram-канала Артамонова.
Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост
22 июля, 16:22
 
ПроисшествияПодольск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала