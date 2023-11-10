https://ria.ru/20231110/most-1908712838.html

И.о. главы Подольска рассказал о состоянии пострадавшей при обрушении моста

И.о. главы Подольска рассказал о состоянии пострадавшей при обрушении моста - РИА Новости, 10.11.2023

И.о. главы Подольска рассказал о состоянии пострадавшей при обрушении моста

Женщина, пострадавшая в результате обрушения части моста в Подольске, находится в Подольской областной клинической больнице, ей провели все необходимые... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:44

2023-11-10T16:44

2023-11-10T16:56

происшествия

подольск

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Женщина, пострадавшая в результате обрушения части моста в Подольске, находится в Подольской областной клинической больнице, ей провели все необходимые обследования, её жизни и здоровью ничего не угрожает, заявил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале. "Сразу после осмотра моста навестил Аллу Леонидовну, чья машина оказалась на мосту в момент ЧП. После инцидента ее незамедлительно доставили в нашу Подольскую областную клиническую больницу, где уже провели все необходимые обследования. Поговорил с главным врачом Варданом Геворкяном. Он заверил, что жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает", - отметил Артамонов. Также он добавил, что договорился быть на связи с Аллой Леонидовной и в случае необходимости оперативно оказать поддержку. Женщина рассказала, что часто ездит по маршруту через этот мост над Пахрой. Сегодня она спешила на работу и по пути планировала проведать отца, который буквально несколько часов назад сломал ногу. "Я почувствовала, что падаю. Не поняла, что произошло и очень испугалась. Смогла выбраться из автомобиля сама. А потом меня вытащили наверх двое незнакомых мужчин", - сказала пострадавшая, слова которой приводятся в сообщении Telegram-канала Артамонова.

https://ria.ru/20230804/most-1888091825.html

https://ria.ru/20230722/most-1885696652.html

подольск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, подольск