https://ria.ru/20231110/memorandum-1908679183.html
Москва и Минск подписали меморандум о развитии особых экономических зон
Москва и Минск подписали меморандум о развитии особых экономических зон - РИА Новости, 10.11.2023
Москва и Минск подписали меморандум о развитии особых экономических зон
Главы Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России подписали меморандум o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон, передаёт... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:58
2023-11-10T14:58
2023-11-10T15:55
экономика
россия
белоруссия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908686561_86:116:983:621_1920x0_80_0_0_b1c70117f9863a0ef9cdb7db8beeaaf6.jpg
БРЕСТ, 10 ноя - РИА Новости. Главы Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России подписали меморандум o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон, передаёт корреспондент РИА Новости. Меморандум o сотрудничестве между Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии по вопросам создания и развития особых (свободных) экономических зон подписан в пятницу в Бресте по итогам совместного заседания коллегий экономических ведомств двух государств. Подписи под документом поставили министр экономики Белоруссии Александр Червяков и министр экономического развития РФ Максим Решетников.По данным министерства экономики Белоруссии, меморандум определяет ключевые направления взаимодействия двух стран в части развития особых (свободных) экономических зон и реализации значимых инвестпроектов, поиска перспективных территорий для создания особых (свободных) экономических зон, проработки мер господдержки для реализации инвестпроектов, привлечения иностранных инвестиций.Как пояснил журналистам Решетников, в России функционируют более 50 особых экономических зон, которые обладают большим опытом по привлечению инвесторов и по кооперации, формируется уже специализация таких зон."Аналогичная ситуация в Белоруссии... В каждом регионе есть свои конкурентные преимущества, свои компетенции. И когда мы в рамках особых экономических зон формируем сетевую структуру по обмену информацией и опытом, получается проще новые возможности, то, что нужно инвесторам, подыскивать. Иногда (в каком-то регионе - ред.) нет людей, научной школы, иногда нет технологии, но они есть, например, в соседнем регионе или в соседней Белоруссии. Это позволяет гибко перемещать предприятия, быстро развиваться, увеличивать выпуск продукции", - сказал министр.Он подчеркнул, что именно такие возможности интересны бизнесу."Как раз отвечая на этот запрос (бизнеса – ред.), мы сформировали меморандум, который позволит нашим особым экономическим зонам регулярно обмениваться опытом, взаимодействовать и в каких-то случаях формировать общий продукт. Потому что многим производствам, ориентированным на внутренний рынок – пищевая промышленность, производство стройматериалов, - недостаточной одной площадки, надо сразу строить 5-6 производств. Общая (с Белоруссией – ред.) карта особых экономических зон даст возможность продвигать такой совместный продукт", - констатировал он. Решетников добавил, что такое взаимодействие в итоге положительно скажется на росте экономик России и Белоруссии.
https://ria.ru/20231031/biznes-1906400426.html
https://realty.ria.ru/20220811/oez-1808833575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Белоруссия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Москва и Минск подписали меморандум о развитии особых экономических зон
Россия и Белоруссия подписали меморандум о развитии особых экономических зон
БРЕСТ, 10 ноя - РИА Новости. Главы Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России подписали меморандум o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон, передаёт корреспондент РИА Новости.
Меморандум o сотрудничестве между Минэкономразвития России
и Минэкономики Белоруссии
по вопросам создания и развития особых (свободных) экономических зон подписан в пятницу в Бресте
по итогам совместного заседания коллегий экономических ведомств двух государств. Подписи под документом поставили министр экономики Белоруссии Александр Червяков и министр экономического развития РФ Максим Решетников
.
По данным министерства экономики Белоруссии, меморандум определяет ключевые направления взаимодействия двух стран в части развития особых (свободных) экономических зон и реализации значимых инвестпроектов, поиска перспективных территорий для создания особых (свободных) экономических зон, проработки мер господдержки для реализации инвестпроектов, привлечения иностранных инвестиций.
Как пояснил журналистам Решетников, в России функционируют более 50 особых экономических зон, которые обладают большим опытом по привлечению инвесторов и по кооперации, формируется уже специализация таких зон.
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"Аналогичная ситуация в Белоруссии... В каждом регионе есть свои конкурентные преимущества, свои компетенции. И когда мы в рамках особых экономических зон формируем сетевую структуру по обмену информацией и опытом, получается проще новые возможности, то, что нужно инвесторам, подыскивать. Иногда (в каком-то регионе - ред.) нет людей, научной школы, иногда нет технологии, но они есть, например, в соседнем регионе или в соседней Белоруссии. Это позволяет гибко перемещать предприятия, быстро развиваться, увеличивать выпуск продукции", - сказал министр.
Он подчеркнул, что именно такие возможности интересны бизнесу.
"Как раз отвечая на этот запрос (бизнеса – ред.), мы сформировали меморандум, который позволит нашим особым экономическим зонам регулярно обмениваться опытом, взаимодействовать и в каких-то случаях формировать общий продукт. Потому что многим производствам, ориентированным на внутренний рынок – пищевая промышленность, производство стройматериалов, - недостаточной одной площадки, надо сразу строить 5-6 производств. Общая (с Белоруссией – ред.) карта особых экономических зон даст возможность продвигать такой совместный продукт", - констатировал он. Решетников добавил, что такое взаимодействие в итоге положительно скажется на росте экономик России и Белоруссии.
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