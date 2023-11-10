https://ria.ru/20231110/memorandum-1908679183.html

Москва и Минск подписали меморандум о развитии особых экономических зон

Москва и Минск подписали меморандум о развитии особых экономических зон - РИА Новости, 10.11.2023

Москва и Минск подписали меморандум о развитии особых экономических зон

Главы Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России подписали меморандум o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон, передаёт... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:58

2023-11-10T14:58

2023-11-10T15:55

экономика

россия

белоруссия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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БРЕСТ, 10 ноя - РИА Новости. Главы Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России подписали меморандум o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон, передаёт корреспондент РИА Новости. Меморандум o сотрудничестве между Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии по вопросам создания и развития особых (свободных) экономических зон подписан в пятницу в Бресте по итогам совместного заседания коллегий экономических ведомств двух государств. Подписи под документом поставили министр экономики Белоруссии Александр Червяков и министр экономического развития РФ Максим Решетников.По данным министерства экономики Белоруссии, меморандум определяет ключевые направления взаимодействия двух стран в части развития особых (свободных) экономических зон и реализации значимых инвестпроектов, поиска перспективных территорий для создания особых (свободных) экономических зон, проработки мер господдержки для реализации инвестпроектов, привлечения иностранных инвестиций.Как пояснил журналистам Решетников, в России функционируют более 50 особых экономических зон, которые обладают большим опытом по привлечению инвесторов и по кооперации, формируется уже специализация таких зон."Аналогичная ситуация в Белоруссии... В каждом регионе есть свои конкурентные преимущества, свои компетенции. И когда мы в рамках особых экономических зон формируем сетевую структуру по обмену информацией и опытом, получается проще новые возможности, то, что нужно инвесторам, подыскивать. Иногда (в каком-то регионе - ред.) нет людей, научной школы, иногда нет технологии, но они есть, например, в соседнем регионе или в соседней Белоруссии. Это позволяет гибко перемещать предприятия, быстро развиваться, увеличивать выпуск продукции", - сказал министр.Он подчеркнул, что именно такие возможности интересны бизнесу."Как раз отвечая на этот запрос (бизнеса – ред.), мы сформировали меморандум, который позволит нашим особым экономическим зонам регулярно обмениваться опытом, взаимодействовать и в каких-то случаях формировать общий продукт. Потому что многим производствам, ориентированным на внутренний рынок – пищевая промышленность, производство стройматериалов, - недостаточной одной площадки, надо сразу строить 5-6 производств. Общая (с Белоруссией – ред.) карта особых экономических зон даст возможность продвигать такой совместный продукт", - констатировал он. Решетников добавил, что такое взаимодействие в итоге положительно скажется на росте экономик России и Белоруссии.

https://ria.ru/20231031/biznes-1906400426.html

https://realty.ria.ru/20220811/oez-1808833575.html

россия

белоруссия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, белоруссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)