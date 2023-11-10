https://ria.ru/20231110/meditsina-1908676473.html
Районы в Рязанской области получат новые машины скорой помощи
Районы в Рязанской области получат новые машины скорой помощи - РИА Новости, 10.11.2023
Районы в Рязанской области получат новые машины скорой помощи
Автомобили скорой медицинской помощи повышенной проходимости получат учреждения здравоохранения в районах Рязанской области, в регион поступила партия из восьми РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:49
2023-11-10T14:49
2023-11-10T14:49
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Автомобили скорой медицинской помощи повышенной проходимости получат учреждения здравоохранения в районах Рязанской области, в регион поступила партия из восьми таких машин, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "Ведём системную работу по модернизации первичного звена здравоохранения. В регион поступила партия из восьми полноприводных автомобилей скорой медицинской помощи. Транспорт повышенной проходимости, что особенно важно для отдаленных поселений", - написал губернатор. Он отметил, что поступившие автомобили проходят постановку на учет, затем они будут направлены в районные медучреждения. До конца года планируется поставка еще 14 спецмашин, они "пополнят автопарк города". По словам Павла Малкова, автомобили оснащены системой "Глонасс", дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами искусственной вентиляции легких, наборами для реанимационной помощи и другим медицинским оборудованием.
https://ria.ru/20231109/ekspozitsiya-1908481350.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Районы в Рязанской области получат новые машины скорой помощи
Районы в Рязанской области получат полноприводные машины скорой помощи
РЯЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости.
Автомобили скорой медицинской помощи повышенной проходимости получат учреждения здравоохранения в районах Рязанской области, в регион поступила партия из восьми таких машин, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале
.
"Ведём системную работу по модернизации первичного звена здравоохранения. В регион поступила партия из восьми полноприводных автомобилей скорой медицинской помощи. Транспорт повышенной проходимости, что особенно важно для отдаленных поселений", - написал губернатор.
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Он отметил, что поступившие автомобили проходят постановку на учет, затем они будут направлены в районные медучреждения. До конца года планируется поставка еще 14 спецмашин, они "пополнят автопарк города".
По словам Павла Малкова, автомобили оснащены системой "Глонасс", дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами искусственной вентиляции легких, наборами для реанимационной помощи и другим медицинским оборудованием.
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