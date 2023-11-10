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Православие играло важную роль в учении Лютера, рассказали богословы - РИА Новости, 10.11.2023
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Религия
 
12:41 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/lyuter-1908626622.html
Православие играло важную роль в учении Лютера, рассказали богословы
Православие играло важную роль в учении Лютера, рассказали богословы - РИА Новости, 10.11.2023
Православие играло важную роль в учении Лютера, рассказали богословы
Вождь церковной реформации XVI века Мартин Лютер размышлял о Православии и ссылался на опыт восточных христиан, а его последователи искали пути установления... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:41
2023-11-10T12:41
религия
россия
российская империя
германия
мартин лютер
московская духовная академия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Вождь церковной реформации XVI века Мартин Лютер размышлял о Православии и ссылался на опыт восточных христиан, а его последователи искали пути установления контактов с Православной Церковью, рассказали в день его 540-летия РИА Новости богословы.Монах и профессор теологии, священник и проповедник Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года. Его именем названа христианская конфессия, возникшая в результате реформаторского движения среди католиков Германии Германии в XVI веке, которое он возглавил. Днем начала реформации Лютера считают 31 октября 1517 года: день, когда он прибил к стене церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, в которых были изложены его претензии к практикам и вероучению Римско-католической церкви. Римско-католическая церковь осудила Лютера папской буллой Exsurge Domine, которая угрожала ему отлучением от церкви, но 10 декабря 1520 года он публично сжег ее в немецком Виттенберге.Ректор теологической семинарии Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР), заместитель архиепископа ЕЛЦР и доктор теологии Антон Тихомиров сказал РИА Новости, что Лютер размышлял об опыте восточной Церкви, проповедуя, что христианство – это не столько путь некоего духовного самосовершенствования для человека, сколько весть о том, что Бог ради Христа готов спасти и самых несовершенных людей.“Отсюда вытекала концентрация церковной жизни на провозвестии Евангелия, а не внешних обрядах и тонкостях устройства церковной структуры, хотя в лютеранстве бережно сохраняются и продолжают развиваться наиболее важные традиции древней и средневековой Церкви. Проповедь такой вести вызывала не только радостный отклик во многих сердцах, но и сопротивление со стороны многих церковных кругов, поэтому произошел раскол Церкви, к которому ни Лютер, ни его последователи не стремились. Размышляя о том, можно ли христианам жить не под властью папы римского, Лютер ссылался на опыт восточных христиан, хотя, конечно, точных сведений о жизни и богословии Православной Церкви у него не могло быть”, – сказал он.При этом до атеистических гонений ХХ века, отметил Тихомиров, российское лютеранство, существовавшее со времен Реформации, обладало в протестантском мире значительным весом.“В России лютеранство существует уже со времени Реформации, с XVI века. В начале XX века Лютеранская Церковь в Российской Империи насчитывала несколько миллионов последователей. Она была одной из самых влиятельных Лютеранских Церквей в мире. Сегодня после катастроф ХХ века происходит активное возрождение и становление церковной жизни в современных условиях”, – рассказал ректор семинарии ЕЛЦР."СОБСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ ХРИСТИАНСТВА"Лютер действительно имел представление о восточном христианстве - Православии, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, православный священник Антоний Борисов.“Одним из любимых авторов Лютера был святитель Иоанн Златоуст. Провозглашая принцип “только Писание”, реформатор не упразднял значения Никео-Константинопольского символа веры, решений первых четырех Вселенских соборов и многих древних церковных авторов, в том числе, и восточнохристианских. Однако Лютер решил не принять Православие, а создать фактически собственный вариант христианства”, – сказал он.Лютер, отметил Борисов, не предпринимал попыток установить контакты с Православной Церковью самостоятельно, но этим занялось второе поколение богословов-реформаторов Германии.“Вероучительные книги лютеран были отправлены, в частности, в Константинополь – Патриарху Иеремии II. Правда, немецкие реформаторы не столько хотели найти единство с Православием, сколько убедить главу Константинопольской Церкви в своей правоте. А потому не слишком были склонны выслушивать в свой адрес критическую аргументацию. Как результат, никакого соединения лютеран и православных не случилось”, – рассказал доцент МДА.ЧЕЛОВЕК "ИДЕАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ"Мартин Лютер – одна из самых великих фигур в европейской истории, опиравшийся в своих идеях на Библию и первоначальное христианское свидетельство, о его значении написаны тысячи книг, и день его рождения – важная дата в истории, считает Тихомиров. Однако традиционно, пояснил он, лютеране отмечают День Реформации – праздник, установленный в честь в день публикации его 95 тезисов. День рождения Лютера же отмечается, как правило, только в случае знаковых юбилеев, поэтому в этот раз значительного празднования не ожидается.Личность Лютера, рассказал в беседе с РИА Новости Борисов, до сих пор вызывает споры, иногда становящиеся довольно громкими. Одни видят в реформаторе изверга и монаха-вероотступника, разрушившего единство Католической церкви и посвятившего жизнь разрушению основ западной христианской традиции. Другие – героя веры, восстановившего раннехристианское понимание Библии и остановившего нравственное разложение Церкви, проявившееся во время “Авиньонского пленения” пап, когда многие понтифики стали видеть в своем служении возможность наслаждаться земными благами.По мнению эксперта, он был человеком идеальной мотивации, честных принципов, не рвавшимся к власти и богатству. Первоначально, полагает Борисов, он не собирался и организовывать раскол, к которому его подтолкнули феодалы, желавшие освободиться от власти папы и императора. “Последний период своей жизни он провел в кругу большой семьи, будучи не слишком востребованным той церковной структурой, у истоков которой он стоял. Лютер сделал свое дело и должен был уйти”, – сказал он.Наконец, ХХ век добавил печальный штрих к историческому портрету Лютера.“ХХ век дополнил портрет Лютера еще одной чертой – печальной. В письменном наследии реформатора есть несколько произведений против иудеев, что стало основанием для национал-социалистической партии Гитлера видеть в Лютере своего рода исторического союзника. Именно ко дню рождения реформатора была приурочена “хрустальная ночь” 1938 года, когда погромам подверглись еврейские магазины, парикмахерские и лавочки”, – заключил Антоний Борисов.
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россия, российская империя, германия, мартин лютер, московская духовная академия, религия
Религия, Россия, Российская империя, Германия, Мартин Лютер, Московская духовная академия, Религия
Православие играло важную роль в учении Лютера, рассказали богословы

Богословы: в своих трудах Лютер не раз ссылался на опыт восточного христианства

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкПамятник Мартину Лютеру в Дрездене
Памятник Мартину Лютеру в Дрездене - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Вождь церковной реформации XVI века Мартин Лютер размышлял о Православии и ссылался на опыт восточных христиан, а его последователи искали пути установления контактов с Православной Церковью, рассказали в день его 540-летия РИА Новости богословы.
Монах и профессор теологии, священник и проповедник Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года. Его именем названа христианская конфессия, возникшая в результате реформаторского движения среди католиков Германии Германии в XVI веке, которое он возглавил. Днем начала реформации Лютера считают 31 октября 1517 года: день, когда он прибил к стене церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, в которых были изложены его претензии к практикам и вероучению Римско-католической церкви. Римско-католическая церковь осудила Лютера папской буллой Exsurge Domine, которая угрожала ему отлучением от церкви, но 10 декабря 1520 года он публично сжег ее в немецком Виттенберге.
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Вчера, 13:00
Ректор теологической семинарии Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР), заместитель архиепископа ЕЛЦР и доктор теологии Антон Тихомиров сказал РИА Новости, что Лютер размышлял об опыте восточной Церкви, проповедуя, что христианство – это не столько путь некоего духовного самосовершенствования для человека, сколько весть о том, что Бог ради Христа готов спасти и самых несовершенных людей.
“Отсюда вытекала концентрация церковной жизни на провозвестии Евангелия, а не внешних обрядах и тонкостях устройства церковной структуры, хотя в лютеранстве бережно сохраняются и продолжают развиваться наиболее важные традиции древней и средневековой Церкви. Проповедь такой вести вызывала не только радостный отклик во многих сердцах, но и сопротивление со стороны многих церковных кругов, поэтому произошел раскол Церкви, к которому ни Лютер, ни его последователи не стремились. Размышляя о том, можно ли христианам жить не под властью папы римского, Лютер ссылался на опыт восточных христиан, хотя, конечно, точных сведений о жизни и богословии Православной Церкви у него не могло быть”, – сказал он.
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При этом до атеистических гонений ХХ века, отметил Тихомиров, российское лютеранство, существовавшее со времен Реформации, обладало в протестантском мире значительным весом.
“В России лютеранство существует уже со времени Реформации, с XVI века. В начале XX века Лютеранская Церковь в Российской Империи насчитывала несколько миллионов последователей. Она была одной из самых влиятельных Лютеранских Церквей в мире. Сегодня после катастроф ХХ века происходит активное возрождение и становление церковной жизни в современных условиях”, – рассказал ректор семинарии ЕЛЦР.
"СОБСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ ХРИСТИАНСТВА"
Лютер действительно имел представление о восточном христианстве - Православии, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, православный священник Антоний Борисов.
“Одним из любимых авторов Лютера был святитель Иоанн Златоуст. Провозглашая принцип “только Писание”, реформатор не упразднял значения Никео-Константинопольского символа веры, решений первых четырех Вселенских соборов и многих древних церковных авторов, в том числе, и восточнохристианских. Однако Лютер решил не принять Православие, а создать фактически собственный вариант христианства”, – сказал он.
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Лютер, отметил Борисов, не предпринимал попыток установить контакты с Православной Церковью самостоятельно, но этим занялось второе поколение богословов-реформаторов Германии.
“Вероучительные книги лютеран были отправлены, в частности, в Константинополь – Патриарху Иеремии II. Правда, немецкие реформаторы не столько хотели найти единство с Православием, сколько убедить главу Константинопольской Церкви в своей правоте. А потому не слишком были склонны выслушивать в свой адрес критическую аргументацию. Как результат, никакого соединения лютеран и православных не случилось”, – рассказал доцент МДА.
ЧЕЛОВЕК "ИДЕАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ"
Мартин Лютер – одна из самых великих фигур в европейской истории, опиравшийся в своих идеях на Библию и первоначальное христианское свидетельство, о его значении написаны тысячи книг, и день его рождения – важная дата в истории, считает Тихомиров. Однако традиционно, пояснил он, лютеране отмечают День Реформации – праздник, установленный в честь в день публикации его 95 тезисов. День рождения Лютера же отмечается, как правило, только в случае знаковых юбилеев, поэтому в этот раз значительного празднования не ожидается.
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Личность Лютера, рассказал в беседе с РИА Новости Борисов, до сих пор вызывает споры, иногда становящиеся довольно громкими. Одни видят в реформаторе изверга и монаха-вероотступника, разрушившего единство Католической церкви и посвятившего жизнь разрушению основ западной христианской традиции. Другие – героя веры, восстановившего раннехристианское понимание Библии и остановившего нравственное разложение Церкви, проявившееся во время “Авиньонского пленения” пап, когда многие понтифики стали видеть в своем служении возможность наслаждаться земными благами.
По мнению эксперта, он был человеком идеальной мотивации, честных принципов, не рвавшимся к власти и богатству. Первоначально, полагает Борисов, он не собирался и организовывать раскол, к которому его подтолкнули феодалы, желавшие освободиться от власти папы и императора. “Последний период своей жизни он провел в кругу большой семьи, будучи не слишком востребованным той церковной структурой, у истоков которой он стоял. Лютер сделал свое дело и должен был уйти”, – сказал он.
Наконец, ХХ век добавил печальный штрих к историческому портрету Лютера.
“ХХ век дополнил портрет Лютера еще одной чертой – печальной. В письменном наследии реформатора есть несколько произведений против иудеев, что стало основанием для национал-социалистической партии Гитлера видеть в Лютере своего рода исторического союзника. Именно ко дню рождения реформатора была приурочена “хрустальная ночь” 1938 года, когда погромам подверглись еврейские магазины, парикмахерские и лавочки”, – заключил Антоний Борисов.
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