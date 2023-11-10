https://ria.ru/20231110/lyuter-1908626622.html

Православие играло важную роль в учении Лютера, рассказали богословы

Православие играло важную роль в учении Лютера, рассказали богословы - РИА Новости, 10.11.2023

Православие играло важную роль в учении Лютера, рассказали богословы

Вождь церковной реформации XVI века Мартин Лютер размышлял о Православии и ссылался на опыт восточных христиан, а его последователи искали пути установления... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:41

2023-11-10T12:41

2023-11-10T12:41

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Вождь церковной реформации XVI века Мартин Лютер размышлял о Православии и ссылался на опыт восточных христиан, а его последователи искали пути установления контактов с Православной Церковью, рассказали в день его 540-летия РИА Новости богословы.Монах и профессор теологии, священник и проповедник Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года. Его именем названа христианская конфессия, возникшая в результате реформаторского движения среди католиков Германии Германии в XVI веке, которое он возглавил. Днем начала реформации Лютера считают 31 октября 1517 года: день, когда он прибил к стене церкви в Виттенберге свои 95 тезисов, в которых были изложены его претензии к практикам и вероучению Римско-католической церкви. Римско-католическая церковь осудила Лютера папской буллой Exsurge Domine, которая угрожала ему отлучением от церкви, но 10 декабря 1520 года он публично сжег ее в немецком Виттенберге.Ректор теологической семинарии Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР), заместитель архиепископа ЕЛЦР и доктор теологии Антон Тихомиров сказал РИА Новости, что Лютер размышлял об опыте восточной Церкви, проповедуя, что христианство – это не столько путь некоего духовного самосовершенствования для человека, сколько весть о том, что Бог ради Христа готов спасти и самых несовершенных людей.“Отсюда вытекала концентрация церковной жизни на провозвестии Евангелия, а не внешних обрядах и тонкостях устройства церковной структуры, хотя в лютеранстве бережно сохраняются и продолжают развиваться наиболее важные традиции древней и средневековой Церкви. Проповедь такой вести вызывала не только радостный отклик во многих сердцах, но и сопротивление со стороны многих церковных кругов, поэтому произошел раскол Церкви, к которому ни Лютер, ни его последователи не стремились. Размышляя о том, можно ли христианам жить не под властью папы римского, Лютер ссылался на опыт восточных христиан, хотя, конечно, точных сведений о жизни и богословии Православной Церкви у него не могло быть”, – сказал он.При этом до атеистических гонений ХХ века, отметил Тихомиров, российское лютеранство, существовавшее со времен Реформации, обладало в протестантском мире значительным весом.“В России лютеранство существует уже со времени Реформации, с XVI века. В начале XX века Лютеранская Церковь в Российской Империи насчитывала несколько миллионов последователей. Она была одной из самых влиятельных Лютеранских Церквей в мире. Сегодня после катастроф ХХ века происходит активное возрождение и становление церковной жизни в современных условиях”, – рассказал ректор семинарии ЕЛЦР."СОБСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ ХРИСТИАНСТВА"Лютер действительно имел представление о восточном христианстве - Православии, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, православный священник Антоний Борисов.“Одним из любимых авторов Лютера был святитель Иоанн Златоуст. Провозглашая принцип “только Писание”, реформатор не упразднял значения Никео-Константинопольского символа веры, решений первых четырех Вселенских соборов и многих древних церковных авторов, в том числе, и восточнохристианских. Однако Лютер решил не принять Православие, а создать фактически собственный вариант христианства”, – сказал он.Лютер, отметил Борисов, не предпринимал попыток установить контакты с Православной Церковью самостоятельно, но этим занялось второе поколение богословов-реформаторов Германии.“Вероучительные книги лютеран были отправлены, в частности, в Константинополь – Патриарху Иеремии II. Правда, немецкие реформаторы не столько хотели найти единство с Православием, сколько убедить главу Константинопольской Церкви в своей правоте. А потому не слишком были склонны выслушивать в свой адрес критическую аргументацию. Как результат, никакого соединения лютеран и православных не случилось”, – рассказал доцент МДА.ЧЕЛОВЕК "ИДЕАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ"Мартин Лютер – одна из самых великих фигур в европейской истории, опиравшийся в своих идеях на Библию и первоначальное христианское свидетельство, о его значении написаны тысячи книг, и день его рождения – важная дата в истории, считает Тихомиров. Однако традиционно, пояснил он, лютеране отмечают День Реформации – праздник, установленный в честь в день публикации его 95 тезисов. День рождения Лютера же отмечается, как правило, только в случае знаковых юбилеев, поэтому в этот раз значительного празднования не ожидается.Личность Лютера, рассказал в беседе с РИА Новости Борисов, до сих пор вызывает споры, иногда становящиеся довольно громкими. Одни видят в реформаторе изверга и монаха-вероотступника, разрушившего единство Католической церкви и посвятившего жизнь разрушению основ западной христианской традиции. Другие – героя веры, восстановившего раннехристианское понимание Библии и остановившего нравственное разложение Церкви, проявившееся во время “Авиньонского пленения” пап, когда многие понтифики стали видеть в своем служении возможность наслаждаться земными благами.По мнению эксперта, он был человеком идеальной мотивации, честных принципов, не рвавшимся к власти и богатству. Первоначально, полагает Борисов, он не собирался и организовывать раскол, к которому его подтолкнули феодалы, желавшие освободиться от власти папы и императора. “Последний период своей жизни он провел в кругу большой семьи, будучи не слишком востребованным той церковной структурой, у истоков которой он стоял. Лютер сделал свое дело и должен был уйти”, – сказал он.Наконец, ХХ век добавил печальный штрих к историческому портрету Лютера.“ХХ век дополнил портрет Лютера еще одной чертой – печальной. В письменном наследии реформатора есть несколько произведений против иудеев, что стало основанием для национал-социалистической партии Гитлера видеть в Лютере своего рода исторического союзника. Именно ко дню рождения реформатора была приурочена “хрустальная ночь” 1938 года, когда погромам подверглись еврейские магазины, парикмахерские и лавочки”, – заключил Антоний Борисов.

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Никита Бизин

россия, российская империя, германия, мартин лютер, московская духовная академия, религия