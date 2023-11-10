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Орловские медики спасли мужчину с редкой лихорадкой Западного Нила
Орловские медики спасли мужчину с редкой лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 10.11.2023
Орловские медики спасли мужчину с редкой лихорадкой Западного Нила
Врачи больницы скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко в Орле спасли пациента с редким заболеванием - лихорадкой Западного Нила, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:23
2023-11-10T17:23
2023-11-10T17:40
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Врачи больницы скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко в Орле спасли пациента с редким заболеванием - лихорадкой Западного Нила, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Орловской области. "Мужчина поступил в больницу с признаками менингита. К невыносимой головной боли, температуре и нарушению двигательных функций присоединилась двусторонняя пневмония, стала нарастать дыхательная недостаточность и мышечная слабость. Состояние стремительно ухудшалось", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что симптомы у заболевшего отличались от присущих обычному менингиту. Медикам удалось найти причину тяжелого состояния пациента, проведя необходимые исследования. "Результат исследования подтвердил лихорадку Западного Нила, протекающую в менингеальной форме. В практике врачей больницы пациент с таким заболеванием был впервые. Для средних широт оно не характерно, в России чаще встречается на юге", - уточнили в департаменте. Выяснилось, что признаки заболевания у мужчины появились после охоты, достоверный путь заражения пациента врачам отследить не удалось. "Из-за тяжести состояния пациента перевели в отделение реанимации и анестезиологии. Две недели там он провел на искусственной вентиляции легких. Его вела мультидисциплинарная команда специалистов: неврологи, реаниматологи, кардиологи и инфекционист", - рассказали в депздраве. Уточняется, что на третью неделю у пациента появились улучшения, его перевели в неврологическое отделение, откуда через две недели выписали домой. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в странах Африки, Америки, Европы и Азии. Вирус переносится комарами и может привести к осложнениям в центральной нервной системе: энцефалиту, менингиту или параличу. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, здоровье - общество
Хорошие новости, Орел, Здоровье - Общество
Орловские медики спасли мужчину с редкой лихорадкой Западного Нила
Орловские медики спасли мужчину с редкой лихорадкой Западного Нила после охоты
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Врачи больницы скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко в Орле спасли пациента с редким заболеванием - лихорадкой Западного Нила, сообщили
в пресс-службе департамента здравоохранения Орловской области.
"Мужчина поступил в больницу с признаками менингита. К невыносимой головной боли, температуре и нарушению двигательных функций присоединилась двусторонняя пневмония, стала нарастать дыхательная недостаточность и мышечная слабость. Состояние стремительно ухудшалось", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что симптомы у заболевшего отличались от присущих обычному менингиту. Медикам удалось найти причину тяжелого состояния пациента, проведя необходимые исследования. "Результат исследования подтвердил лихорадку Западного Нила, протекающую в менингеальной форме. В практике врачей больницы пациент с таким заболеванием был впервые. Для средних широт оно не характерно, в России
чаще встречается на юге", - уточнили в департаменте.
Выяснилось, что признаки заболевания у мужчины появились после охоты, достоверный путь заражения пациента врачам отследить не удалось.
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"Из-за тяжести состояния пациента перевели в отделение реанимации и анестезиологии. Две недели там он провел на искусственной вентиляции легких. Его вела мультидисциплинарная команда специалистов: неврологи, реаниматологи, кардиологи и инфекционист", - рассказали в депздраве. Уточняется, что на третью неделю у пациента появились улучшения, его перевели в неврологическое отделение, откуда через две недели выписали домой.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в странах Африки
, Америки
, Европы
и Азии
. Вирус переносится комарами и может привести к осложнениям в центральной нервной системе: энцефалиту, менингиту или параличу. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.
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