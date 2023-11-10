https://ria.ru/20231110/lezhachie_politseyskie-1908655436.html

Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья

Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 10.11.2023

Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья

В Московской области в 2023 году для повышения уровня безопасности на дорогах установили более 100 искусственных неровностей, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:49

2023-11-10T13:49

2023-11-10T13:49

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дороги

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году для повышения уровня безопасности на дорогах установили более 100 искусственных неровностей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Лежачие полицейские" были установлены на 88 участках региональных дорог Подмосковья в рамках комплекса работ, реализуемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что установка искусственных неровностей ведется для принудительного снижения скорости на участках в черте населенных пунктов, рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках. "Специалисты "Мосавтодора" обустроили больше 100 искусственных неровностей на 88 участках дорог в 27 округах. Участки для установки определяются, исходя из анализа аварийности, также учитываются пожелания жителей области", — сказал Гержик, которого цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что "лежачие полицейские" установили в черте городов: на улице Клубной в Кашире, на улице Полиграфистов в Чехове, на улице Парковой в Подольске, на улицах Индустриальной, Советской Конституции и Текстилей в Ногинске, на улицах Звездной и 2-ой Московской в Серпухове. Еще искусственные неровности обустроили на подъезде к школе в поселке Фруктовая в Луховицах, на улице Советской в рабочем поселке Запрудня Талдомского округа и на других дорожных участках.

https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907960183.html

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московская область (подмосковье), мосавтодор, министерство транспорта московской области, дороги