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Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 10.11.2023
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Новости Подмосковья
 
13:49 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/lezhachie_politseyskie-1908655436.html
Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья
Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 10.11.2023
Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья
В Московской области в 2023 году для повышения уровня безопасности на дорогах установили более 100 искусственных неровностей, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:49
2023-11-10T13:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мосавтодор
министерство транспорта московской области
дороги
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году для повышения уровня безопасности на дорогах установили более 100 искусственных неровностей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "Лежачие полицейские" были установлены на 88 участках региональных дорог Подмосковья в рамках комплекса работ, реализуемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что установка искусственных неровностей ведется для принудительного снижения скорости на участках в черте населенных пунктов, рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках. "Специалисты "Мосавтодора" обустроили больше 100 искусственных неровностей на 88 участках дорог в 27 округах. Участки для установки определяются, исходя из анализа аварийности, также учитываются пожелания жителей области", — сказал Гержик, которого цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что "лежачие полицейские" установили в черте городов: на улице Клубной в Кашире, на улице Полиграфистов в Чехове, на улице Парковой в Подольске, на улицах Индустриальной, Советской Конституции и Текстилей в Ногинске, на улицах Звездной и 2-ой Московской в Серпухове. Еще искусственные неровности обустроили на подъезде к школе в поселке Фруктовая в Луховицах, на улице Советской в рабочем поселке Запрудня Талдомского округа и на других дорожных участках.
https://ria.ru/20231107/podmoskove-1907960183.html
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московская область (подмосковье), мосавтодор, министерство транспорта московской области, дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мосавтодор, Министерство транспорта Московской области, Дороги

Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиСвыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья
Свыше 100 лежачих полицейских установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году для повышения уровня безопасности на дорогах установили более 100 искусственных неровностей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Лежачие полицейские" были установлены на 88 участках региональных дорог Подмосковья в рамках комплекса работ, реализуемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что установка искусственных неровностей ведется для принудительного снижения скорости на участках в черте населенных пунктов, рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.
"Специалисты "Мосавтодора" обустроили больше 100 искусственных неровностей на 88 участках дорог в 27 округах. Участки для установки определяются, исходя из анализа аварийности, также учитываются пожелания жителей области", — сказал Гержик, которого цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что "лежачие полицейские" установили в черте городов: на улице Клубной в Кашире, на улице Полиграфистов в Чехове, на улице Парковой в Подольске, на улицах Индустриальной, Советской Конституции и Текстилей в Ногинске, на улицах Звездной и 2-ой Московской в Серпухове. Еще искусственные неровности обустроили на подъезде к школе в поселке Фруктовая в Луховицах, на улице Советской в рабочем поселке Запрудня Талдомского округа и на других дорожных участках.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МосавтодорМинистерство транспорта Московской областиДороги
 
 
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