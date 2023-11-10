Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиСвыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья
Свыше 100 "лежачих полицейских" установили на дорогах Подмосковья
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области в 2023 году для повышения уровня безопасности на дорогах установили более 100 искусственных неровностей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Лежачие полицейские" были установлены на 88 участках региональных дорог Подмосковья в рамках комплекса работ, реализуемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик отметил, что установка искусственных неровностей ведется для принудительного снижения скорости на участках в черте населенных пунктов, рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.
"Специалисты "Мосавтодора" обустроили больше 100 искусственных неровностей на 88 участках дорог в 27 округах. Участки для установки определяются, исходя из анализа аварийности, также учитываются пожелания жителей области", — сказал Гержик, которого цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что "лежачие полицейские" установили в черте городов: на улице Клубной в Кашире, на улице Полиграфистов в Чехове, на улице Парковой в Подольске, на улицах Индустриальной, Советской Конституции и Текстилей в Ногинске, на улицах Звездной и 2-ой Московской в Серпухове. Еще искусственные неровности обустроили на подъезде к школе в поселке Фруктовая в Луховицах, на улице Советской в рабочем поселке Запрудня Талдомского округа и на других дорожных участках.