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В Палестине не видят возможности созыва ближневосточного квартета - РИА Новости, 10.11.2023
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08:20 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/kvartet-1908556288.html
В Палестине не видят возможности созыва ближневосточного квартета
В Палестине не видят возможности созыва ближневосточного квартета - РИА Новости, 10.11.2023
В Палестине не видят возможности созыва ближневосточного квартета
Палестина проводит консультации со странами-участницами ближневосточного квартета, однако не видит возможности проведения встречи в данном формате в текущих... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:20
2023-11-10T08:20
в мире
палестина
рияд мансур
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина проводит консультации со странами-участницами ближневосточного квартета, однако не видит возможности проведения встречи в данном формате в текущих условиях, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур. "Мы консультируемся непрерывно с членами квартета в попытках найти решение данного конфликта, добиться прекращения оккупации и создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, чтобы таким образом мы смогли воплотить в жизнь глобальный консенсус по решению проблемы двух государств", - сказал Мансур. По его словам, Палестина приветствует работу всех многосторонних форматов, чья работа нацелена на разрешение многолетнего палестино-израильского конфликта. "Однако политические реалии сегодняшнего дня и, фактически, последнего года и нескольких месяцев делают, вероятно, невозможным функционирование квартета из-за негативного состояния отношений между США и Россией", - добавил высокопоставленный палестинский дипломат.
https://ria.ru/20231110/palestina-1908556070.html
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в мире, палестина, рияд мансур, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Рияд Мансур, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине не видят возможности созыва ближневосточного квартета

Постпред Палестины не видит сейчас возможности созыва ближневосточного квартета

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредставитель государства Палестина в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур
Представитель государства Палестина в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Представитель государства Палестина в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур. Архивное фото
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина проводит консультации со странами-участницами ближневосточного квартета, однако не видит возможности проведения встречи в данном формате в текущих условиях, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур.
"Мы консультируемся непрерывно с членами квартета в попытках найти решение данного конфликта, добиться прекращения оккупации и создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, чтобы таким образом мы смогли воплотить в жизнь глобальный консенсус по решению проблемы двух государств", - сказал Мансур.
По его словам, Палестина приветствует работу всех многосторонних форматов, чья работа нацелена на разрешение многолетнего палестино-израильского конфликта.
"Однако политические реалии сегодняшнего дня и, фактически, последнего года и нескольких месяцев делают, вероятно, невозможным функционирование квартета из-за негативного состояния отношений между США и Россией", - добавил высокопоставленный палестинский дипломат.
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В миреПалестинаРияд МансурОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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