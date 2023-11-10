В Палестине не видят возможности созыва ближневосточного квартета
Постпред Палестины не видит сейчас возможности созыва ближневосточного квартета
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредставитель государства Палестина в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур
Представитель государства Палестина в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур. Архивное фото
ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина проводит консультации со странами-участницами ближневосточного квартета, однако не видит возможности проведения встречи в данном формате в текущих условиях, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур.
"Мы консультируемся непрерывно с членами квартета в попытках найти решение данного конфликта, добиться прекращения оккупации и создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, чтобы таким образом мы смогли воплотить в жизнь глобальный консенсус по решению проблемы двух государств", - сказал Мансур.
По его словам, Палестина приветствует работу всех многосторонних форматов, чья работа нацелена на разрешение многолетнего палестино-израильского конфликта.
"Однако политические реалии сегодняшнего дня и, фактически, последнего года и нескольких месяцев делают, вероятно, невозможным функционирование квартета из-за негативного состояния отношений между США и Россией", - добавил высокопоставленный палестинский дипломат.