https://ria.ru/20231110/kvartet-1908556288.html

В Палестине не видят возможности созыва ближневосточного квартета

В Палестине не видят возможности созыва ближневосточного квартета - РИА Новости, 10.11.2023

В Палестине не видят возможности созыва ближневосточного квартета

Палестина проводит консультации со странами-участницами ближневосточного квартета, однако не видит возможности проведения встречи в данном формате в текущих... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:20

2023-11-10T08:20

2023-11-10T08:20

в мире

палестина

рияд мансур

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина проводит консультации со странами-участницами ближневосточного квартета, однако не видит возможности проведения встречи в данном формате в текущих условиях, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур. "Мы консультируемся непрерывно с членами квартета в попытках найти решение данного конфликта, добиться прекращения оккупации и создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, чтобы таким образом мы смогли воплотить в жизнь глобальный консенсус по решению проблемы двух государств", - сказал Мансур. По его словам, Палестина приветствует работу всех многосторонних форматов, чья работа нацелена на разрешение многолетнего палестино-израильского конфликта. "Однако политические реалии сегодняшнего дня и, фактически, последнего года и нескольких месяцев делают, вероятно, невозможным функционирование квартета из-за негативного состояния отношений между США и Россией", - добавил высокопоставленный палестинский дипломат.

https://ria.ru/20231110/palestina-1908556070.html

палестина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, палестина, рияд мансур, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году