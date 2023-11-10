https://ria.ru/20231110/kurorty-1908632226.html

Среди россиян значительно вырос спрос на отдых на горнолыжных курортах

Среди россиян значительно вырос спрос на отдых на горнолыжных курортах - РИА Новости, 10.11.2023

Среди россиян значительно вырос спрос на отдых на горнолыжных курортах

Спрос на горнолыжные курорты России в этом году значительно вырос, наибольшую динамику демонстрирует крупнейший сибирский комплекс Шерегеш, безусловным лидером... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:45

2023-11-10T17:45

2023-11-10T18:04

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спрос на горнолыжные курорты России в этом году значительно вырос, наибольшую динамику демонстрирует крупнейший сибирский комплекс Шерегеш, безусловным лидером продаж традиционно остается Красная Поляна, сообщает RTN.В компании "Алеан" наибольшее число бронирований приходится на Красную Поляну, следом идут курорты Башкирии, Алтая и Шерегеш."Спрос на такой вид отдыха растет высокими темпами. К примеру, Шерегеш подрос в четыре раза по сравнению с прошлым годом, в два раза вырос спрос на отдых на Приэльбрусье и Домбае. Архыз показывает плюс 65 процентов, Красная Поляна – 35, – сообщила PR-директор Ирина Романова. – Больше запросов поступает на курорт "Горный воздух" на Сахалине, здесь прирост объемов составил 85 процентов".Также, по ее словам, есть увеличение интереса к горнолыжному отдыху в Мурманской области, стабильный спрос на курорты Башкирии и Алтая.Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова отметила, что спрос на горнолыжные центры вырос по сравнению с прошлым годом на 20 процентов и продолжает расти, так как официальный сезон еще не начался – большинство курортов откроется в декабре. Глубина продаж достигает четырех месяцев.Среди горнолыжных курортов России у оператора самыми востребованными остаются Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна. Второе место занимает Шерегеш – самый популярный курорт Сибири, третье – горнолыжные комплексы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии."По Шерегешу видим устойчивый спрос. Там прекрасные условия для катания, один из самых продолжительных сезонов – с ноября и до середины апреля. Лыжники ценят обилие мягкого снега, так называемый пухляк, сугробы достигают четырех метров высоты, поэтому можно кататься вне трасс", – пояснила эксперт.В Архызе, Домбае и Приэльбрусье на новогодние даты осталось мало мест, так как местные отели, в основном, располагают небольшим номерным фондом. Активно бронировать новогодний период начали в октябре – на месяц раньше, чем год назад.Как отметила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, хороший спрос на горнолыжные курорты начинается с момента выпадения снега и фактического старта сезона.Она напомнила, что в этом году Красная Поляна хорошо продавалась по акции раннего бронирования. Сейчас на курортах горного кластера Сочи быстрее всего на "стопы" встают апартаменты. В Приэльбрусье и Карачаево-Черкесии наибольшей популярностью пользуются отели с оптимальным соотношением цены и качества, с бассейном, сауной."В первую очередь туристов интересует близость к подъемникам и инфраструктуре развлечений. Приходит много запросов на коттеджи. Стараются выбирать "свежие" отели, с современным дизайном. Востребованы также комфортабельные "тройки" и "четверки" с хорошими номерами, оборудованными всем необходимым для активного отдыха в горах, и роскошные отели премиум класса", – говорит эксперт.По оценке Ирины Романовой, цены на лыжных курортах выросли на 10-15 процентов относительно прошлого года. Недельный тур с авиабилетами на башкирские курорты Абзаково и Банное в первой половине декабря на двоих будет стоить 34-66 тысяч рублей, на Красную Поляну – 61-129 тысяч рублей. Дороже всего обойдется Шерегеш – 193-205 тысяч рублей.

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