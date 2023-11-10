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Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине - РИА Новости, 10.11.2023
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14:53 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/korruptsiya-1908678331.html
Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине
Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине - РИА Новости, 10.11.2023
Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает проблему коррупции в стране, аргументируя это тем, что ни он сам, ни Зеленский, по его мнению, не... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:53
2023-11-10T14:53
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает проблему коррупции в стране, аргументируя это тем, что ни он сам, ни Зеленский, по его мнению, не являются коррупционерами. Отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук, Ермак назвал "российским нарративом" информацию о масштабной коррупции на Украине. "Ни президент, ни я не являемся коррумпированными людьми", - заявил Ермак в интервью Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине

Ермак заявил, что ни его, ни Зеленского нельзя назвать коррумпированными людьми

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает проблему коррупции в стране, аргументируя это тем, что ни он сам, ни Зеленский, по его мнению, не являются коррупционерами.
Отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук, Ермак назвал "российским нарративом" информацию о масштабной коррупции на Украине.
"Ни президент, ни я не являемся коррумпированными людьми", - заявил Ермак в интервью Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
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