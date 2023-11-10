https://ria.ru/20231110/korruptsiya-1908678331.html

Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине

Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине - РИА Новости, 10.11.2023

Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает проблему коррупции в стране, аргументируя это тем, что ни он сам, ни Зеленский, по его мнению, не... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:53

2023-11-10T14:53

2023-11-10T14:53

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владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает проблему коррупции в стране, аргументируя это тем, что ни он сам, ни Зеленский, по его мнению, не являются коррупционерами. Отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук, Ермак назвал "российским нарративом" информацию о масштабной коррупции на Украине. "Ни президент, ни я не являемся коррумпированными людьми", - заявил Ермак в интервью Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак