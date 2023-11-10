https://ria.ru/20231110/korruptsiya-1908678331.html
Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине
Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине - РИА Новости, 10.11.2023
Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает проблему коррупции в стране, аргументируя это тем, что ни он сам, ни Зеленский, по его мнению, не... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:53
2023-11-10T14:53
2023-11-10T14:53
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает проблему коррупции в стране, аргументируя это тем, что ни он сам, ни Зеленский, по его мнению, не являются коррупционерами. Отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук, Ермак назвал "российским нарративом" информацию о масштабной коррупции на Украине. "Ни президент, ни я не являемся коррумпированными людьми", - заявил Ермак в интервью Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Глава офиса Зеленского отрицает проблему коррупции на Украине
Ермак заявил, что ни его, ни Зеленского нельзя назвать коррумпированными людьми
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает проблему коррупции в стране, аргументируя это тем, что ни он сам, ни Зеленский, по его мнению, не являются коррупционерами.
Отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук, Ермак назвал "российским нарративом" информацию о масштабной коррупции на Украине.
"Ни президент, ни я не являемся коррумпированными людьми", - заявил Ермак в интервью Мосейчук, в отношении которой в России
ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
Вашингтон приступил к уничтожению Зеленского