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Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов - РИА Новости, 10.11.2023
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16:08 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/kontakty-1908700492.html
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов - РИА Новости, 10.11.2023
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов
Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином рассчитывает обсудить параметры возобновления контактов по линии военных, заявил... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:08
2023-11-10T16:08
в мире
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином рассчитывает обсудить параметры возобновления контактов по линии военных, заявил высокопоставленны представитель американской администрации. "Можно ожидать, что президент на встрече обсудит параметры такой коммуникации", - сказал чиновник журналистам. По его словам, Байден привержен шагам по восстановлению контактов между военными США и КНР, как ожидается, на следующей неделе об этом будет сказано подробней. "Я думаю, будет справедливо сказать, что Китай проявлял неохоту по данному вопросу. Поэтому президент собирается настойчивей оказать давление на следующей неделе, и мы надеемся, что в среду у нас будет больше информации", - заявил представитель Белого дома. Белый дом подтвердил встречу Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов

Белый дом: Байден обсудит с лидером КНР возобновление контактов по линии военных

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином рассчитывает обсудить параметры возобновления контактов по линии военных, заявил высокопоставленны представитель американской администрации.
"Можно ожидать, что президент на встрече обсудит параметры такой коммуникации", - сказал чиновник журналистам.
По его словам, Байден привержен шагам по восстановлению контактов между военными США и КНР, как ожидается, на следующей неделе об этом будет сказано подробней. "Я думаю, будет справедливо сказать, что Китай проявлял неохоту по данному вопросу. Поэтому президент собирается настойчивей оказать давление на следующей неделе, и мы надеемся, что в среду у нас будет больше информации", - заявил представитель Белого дома.
Белый дом подтвердил встречу Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС.
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В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
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