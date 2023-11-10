https://ria.ru/20231110/kontakty-1908700492.html

Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов

Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов - РИА Новости, 10.11.2023

Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином возобновление военных контактов

Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином рассчитывает обсудить параметры возобновления контактов по линии военных, заявил... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:08

2023-11-10T16:08

2023-11-10T16:08

в мире

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином рассчитывает обсудить параметры возобновления контактов по линии военных, заявил высокопоставленны представитель американской администрации. "Можно ожидать, что президент на встрече обсудит параметры такой коммуникации", - сказал чиновник журналистам. По его словам, Байден привержен шагам по восстановлению контактов между военными США и КНР, как ожидается, на следующей неделе об этом будет сказано подробней. "Я думаю, будет справедливо сказать, что Китай проявлял неохоту по данному вопросу. Поэтому президент собирается настойчивей оказать давление на следующей неделе, и мы надеемся, что в среду у нас будет больше информации", - заявил представитель Белого дома. Белый дом подтвердил встречу Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября в Сан-Франциско, где будет проходить саммит АТЭС.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден