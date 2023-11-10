https://ria.ru/20231110/komandiry-1908574343.html

ЦАХАЛ заявил, что за сутки ликвидировал трех командиров ХАМАС

ЦАХАЛ заявил, что за сутки ликвидировал трех командиров ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2023

ЦАХАЛ заявил, что за сутки ликвидировал трех командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала трех командиров подразделений палестинского движения ХАМАС, один из них причастен к нападению на... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:54

2023-11-10T09:54

2023-11-10T11:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

хамас

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала трех командиров подразделений палестинского движения ХАМАС, один из них причастен к нападению на военную базу в Зикиме на юге Израиля.Израильский телеканал i24 News 9 октября сообщал, что армия Израиля отразила попытку проникнуть на военную базу в Зикиме."За минувший день, по данным разведки ЦАХАЛ, бойцы Армии обороны Израиля убили ряд террористов ХАМАС, ...участвовавших в резне 7 октября. Среди них командир роты Ахмед Муса и командир взвода Омар аль-Хинди", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.По данным ЦАХАЛ, оба командующих находились в западной части города Джебалия в секторе Газа. Как утверждает армия Израиля, Муса был одним тех, кто командовал нападением на базу ЦАХАЛ в районе кибуца Зиким в октябре. Кроме того, ЦАХАЛ заявляет об уничтожении главы подразделения снайперов Северной бригады ХАМАС Мухамеда Кахлута.Помимо этого в ЦАХАЛ сообщили об обнаружении контейнера с примерно 20 пусковыми установками для неуправляемых ракет в квартале на юге города Газа. Все они были конфискованы или уничтожены израильскими военнослужащими.Также, по данным службы безопасности Израиля, в ночь на пятницу солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по 19 членам ХАМАС, планировавшим атаковать подразделения израильской армии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/izrail-1908560970.html

https://ria.ru/20231110/khamas-1908577458.html

израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас