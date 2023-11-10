https://ria.ru/20231110/kolomoyskiy-1908643805.html
Суд на Украине оставил Коломойского* под стражей
Суд на Украине оставил Коломойского* под стражей - РИА Новости, 10.11.2023
Суд на Украине оставил Коломойского* под стражей
Суд на Украине оставил без рассмотрения просьбу адвокатов украинского олигарха Игоря Коломойского* об изменении ему меры пресечения, оставив его под стражей,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:25
2023-11-10T13:25
2023-11-10T13:25
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд на Украине оставил без рассмотрения просьбу адвокатов украинского олигарха Игоря Коломойского* об изменении ему меры пресечения, оставив его под стражей, сообщает украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Ранее адвокат Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания. "Суд оставил Коломойского* под стражей. Судья удовлетворил ходатайство прокурора оставить без рассмотрения просьбу адвокатов Коломойского* изменить ему меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья", - говорится в сообщении издания. Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца. По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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игорь коломойский, в мире, украина
Игорь Коломойский, В мире, Украина
Суд на Украине оставил Коломойского* под стражей
Суд оставил украинского олигарха Коломойского под стражей
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Суд на Украине оставил без рассмотрения просьбу адвокатов украинского олигарха Игоря Коломойского* об изменении ему меры пресечения, оставив его под стражей, сообщает украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале
.
Ранее адвокат Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания.
«
"Суд оставил Коломойского* под стражей. Судья удовлетворил ходатайство прокурора оставить без рассмотрения просьбу адвокатов Коломойского* изменить ему меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья", - говорится в сообщении издания.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца.
По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни