https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.11.2023
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем и намерены ответственно подходить к управлению конкуренцией между двумя странами, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:04
2023-11-10T16:04
2023-11-10T16:04
в мире
китай
сша
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4467885548ba6a44fb7675a31a6df542.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем и намерены ответственно подходить к управлению конкуренцией между двумя странами, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Я хотел бы подчеркнуть, что мы находимся в состоянии конкуренции с Китаем, однако не ищем конфликта, конфронтации или холодной войны с ним. Мы подходим к управлению данной конкуренцией ответственным образом", - сказал чиновник в преддверии намеченного на 15 ноября саммита президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Он сообщил, что на протяжении последних месяцев США и КНР активно работали над восстановлением полноценного диалога на правительственном уровне, о чем свидетельствовали недавние поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и главы МИД КНР Ван И в Вашингтон.
https://ria.ru/20231109/otnosheniya-1908524293.html
китай
сша
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_262:393:2468:2048_1920x0_80_0_0_164b9005905eae2dafa0ab2c74e0a6cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
Белый дом заявил, что США не ищут конфликта, конфронтации и холодной войны с КНР