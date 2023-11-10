https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html

США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом

США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.11.2023

США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом

США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем и намерены ответственно подходить к управлению конкуренцией между двумя странами, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:04

2023-11-10T16:04

2023-11-10T16:04

в мире

китай

сша

сан-франциско

джо байден

си цзиньпин

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем и намерены ответственно подходить к управлению конкуренцией между двумя странами, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Я хотел бы подчеркнуть, что мы находимся в состоянии конкуренции с Китаем, однако не ищем конфликта, конфронтации или холодной войны с ним. Мы подходим к управлению данной конкуренцией ответственным образом", - сказал чиновник в преддверии намеченного на 15 ноября саммита президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Он сообщил, что на протяжении последних месяцев США и КНР активно работали над восстановлением полноценного диалога на правительственном уровне, о чем свидетельствовали недавние поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и главы МИД КНР Ван И в Вашингтон.

https://ria.ru/20231109/otnosheniya-1908524293.html

китай

сша

сан-франциско

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен