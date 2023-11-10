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США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.11.2023
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16:04 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/kitay-1908698930.html
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.11.2023
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем и намерены ответственно подходить к управлению конкуренцией между двумя странами, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:04
2023-11-10T16:04
в мире
китай
сша
сан-франциско
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем и намерены ответственно подходить к управлению конкуренцией между двумя странами, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Я хотел бы подчеркнуть, что мы находимся в состоянии конкуренции с Китаем, однако не ищем конфликта, конфронтации или холодной войны с ним. Мы подходим к управлению данной конкуренцией ответственным образом", - сказал чиновник в преддверии намеченного на 15 ноября саммита президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Он сообщил, что на протяжении последних месяцев США и КНР активно работали над восстановлением полноценного диалога на правительственном уровне, о чем свидетельствовали недавние поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и главы МИД КНР Ван И в Вашингтон.
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китай
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в мире, китай, сша, сан-франциско, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Сан-Франциско, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем, заявил Белый дом

Белый дом заявил, что США не ищут конфликта, конфронтации и холодной войны с КНР

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США не стремятся ввязаться в конфликт с Китаем и намерены ответственно подходить к управлению конкуренцией между двумя странами, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"Я хотел бы подчеркнуть, что мы находимся в состоянии конкуренции с Китаем, однако не ищем конфликта, конфронтации или холодной войны с ним. Мы подходим к управлению данной конкуренцией ответственным образом", - сказал чиновник в преддверии намеченного на 15 ноября саммита президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина в Сан-Франциско.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
США заявили о стремлении к здоровым экономическим отношениям с КНР
Вчера, 22:20
Он сообщил, что на протяжении последних месяцев США и КНР активно работали над восстановлением полноценного диалога на правительственном уровне, о чем свидетельствовали недавние поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и главы МИД КНР Ван И в Вашингтон.
 
В миреКитайСШАСан-ФранцискоДжо БайденСи ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
 
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