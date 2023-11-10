https://ria.ru/20231110/khristotsentrichnyy_park-1908691194.html

Первый христоцентричный парк света открывается в России

Первый христоцентричный парк света открывается в России - РИА Новости, 10.11.2023

Первый христоцентричный парк света открывается в России

Бюро приглашает на открытие первого светового парка христоцентричного искусства на тему Рождества - "Путь Света". РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:35

2023-11-10T18:35

2023-11-10T18:35

пресс-релизы

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МОСКВА, 10 ноя – пресс-служба архитектурного бюро КУЛЬТ-СТРОЙ. Бюро приглашает на открытие первого светового парка христоцентричного искусства на тему Рождества - "Путь Света".В подмосковном Домодедово 10 декабря откроется новое уникальное общественное пространство — первый парк света на тему Рождества - "Путь Света". Он будет располагаться на территории городского парка "Ёлочки". В центре будет установлена главная новогодняя елка, украшенная самыми разными символами. Уже сейчас на ней вместо звезды светится сердце — знак любви."Путь Света" - совместная работа художников, скульпторов и строителей, которые языком современного искусства, используя совокупность христианских символов и знаков, попытались рассказать о православной культуре. До сих пор в нашей стране не было таких локаций.Рождество, радость и семейное тепло — все эти христианские ценности нашли отражение в их работах. Над проектом трудились известные художники: Максим Демин, Ники Клецки, Светлана Чепрова, дизайнер Антон Лисин, а также скульптор Ярослав Никитин и граффитист Даниил Вницай. Кроме того, в этот день для посетителей будет звучать рождественская музыка в исполнении известного российского композитора Владимира Мартынова."Путь Света" - это возможность всей семьей окунуться в новогоднюю атмосферу праздника: прогуляться по световому тоннелю, побывать в галактической зоне, посмотреть на инсталляцию "Рождественский венец" и шестиметровый арт-объект "Ангел", сделанный из зеркальной мозаики. Организаторы обещают, что "Путь Света" удивит даже самого искушенного посетителя множеством световых инсталляций. Они не только буду освещать деревья и парковое пространство, но и выполнять функции фотозон.В парке можно будет увидеть и другие работы художников. Например, Демин удивит гостей неоновыми иконами, которые сделаны в современном и минималистичном стиле. Мастер обещает, что они будут парить над деревьями в парке. Рассказывая о работе "Богоматерь", художник говорит, что намеренно отказался прорисовывать в иконе лик. По его словам, это позволит зрителю абстрагироваться от стандартного восприятия православных образов."Я рассчитываю, что Богоматерь будет приковывать к себе взгляд контурным силуэтом. Очертания ее плеч и светящийся нимб помогут посмотреть на икону иначе", - поделился подробностями своего проекта Демин.Художница Светлана Чепрова и скульптор Ярослав Никитин приготовили собственный проект — скульптурную композицию "Троица".Дизайнер Антон Лисин специально к открытию парка разработал шарфы и свитера. Он также сделал рисунок к арт-объекту "Калейдоскоп".Художница Ника Клецки сосредоточилась на том, чтобы показать посетителям сквера, с чем ассоциируется Рождество у незрячих людей. Ее "Соты с ангелами" - это инклюзивный социальный проект. Она считает, что слепые чувствуют праздник совсем по- другому, нежели все остальные."Несмотря на то, что зрение позволяет нам многое увидеть, мы не чувствуем Рождество так, как незрячие люди. Проводниками в их мир могут быть простые предметы: фантик от конфеты, зажатый в ладони в рождественскую ночь, огарок свечи или что-то другое. В этом арт-объекте я попыталась объединить современное искусство, православный праздник и чувства незрячих, которые, как и мы, верят в рождественское чудо", - говорит Клецки.Прогулка по парку "Путь Света" будет интересна и детям, и взрослым. По замыслу авторов, через представленные здесь инсталляции люди разных национальностей и вероисповеданий смогут лучше понять христианскую культуру.Реклама, ИП Кацман К.М., ИНН: 711706116452, erid: 4CQwVszH9pWuJkemKV3

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы