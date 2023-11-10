https://ria.ru/20231110/khamas-1908728690.html

Нетаньяху заявил о планах Израиля установить контроль безопасности в Газе

Нетаньяху заявил о планах Израиля установить контроль безопасности в Газе - РИА Новости, 10.11.2023

Нетаньяху заявил о планах Израиля установить контроль безопасности в Газе

Тель-Авив организует контроль безопасности в секторе Газа после уничтожения палестинского движения ХАМАС, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху на встрече с... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:32

2023-11-10T17:32

2023-11-10T18:11

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя — РИА Новости. Тель-Авив организует контроль безопасности в секторе Газа после уничтожения палестинского движения ХАМАС, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов юга Израиля."После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы", — приводит его слова 12-й канал.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас