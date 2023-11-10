https://ria.ru/20231110/khakery-1908745412.html

Власти ФРГ обвинили "пророссийских хакеров" в кибератаках на ж/д компанию

Власти ФРГ обвинили "пророссийских хакеров" в кибератаках на ж/д компанию - РИА Новости, 10.11.2023

Власти ФРГ обвинили "пророссийских хакеров" в кибератаках на ж/д компанию

Правительство Германии утверждает, что "пророссийская хакерская группировка" NoName057(16) ответственна за ряд кибератак на территории ФРГ, включая атаки на... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:00

2023-11-10T18:00

2023-11-10T18:00

германия

в мире

deutsche bahn

анналена бербок

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905315909_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_26180f5483107ec298eb144a7577d570.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство Германии утверждает, что "пророссийская хакерская группировка" NoName057(16) ответственна за ряд кибератак на территории ФРГ, включая атаки на немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn, сообщило издание Spiegel. Сообщается, что эта группа хакеров устраивает кибератаки против стран, поддерживающих Украину. По информации Spiegel, NoName057(16) специализируется на DDoS-атаках. МВД ФРГ предупреждал министерство обороны страны об угрозе кибератак на принадлежащие минобороны ресурсы, отмечает издание со ссылкой на конфиденциальный отчет министерства внутренних дел. "Корпоративный сайт Deutsche Bahn "несколько раз был недоступен в течение коротких периодов времени", - пишет Spiegel. По данным частной компании в сфере кибербезопасности Sekoia, одной из наиболее частых целей атак NoName057(16) был личный сайт главы МИД ФРГ Анналены Бербок, сообщает Spiegel. Кроме того, по информации издания, группировка угрожает атаками против немецких банков и региональных органов власти. Власти РФ ранее неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

https://ria.ru/20231107/kiberataka-1908042266.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, в мире, deutsche bahn, анналена бербок, технологии