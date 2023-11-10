https://ria.ru/20231110/khakery-1908745412.html
Власти ФРГ обвинили "пророссийских хакеров" в кибератаках на ж/д компанию
Власти ФРГ обвинили "пророссийских хакеров" в кибератаках на ж/д компанию - РИА Новости, 10.11.2023
Власти ФРГ обвинили "пророссийских хакеров" в кибератаках на ж/д компанию
Правительство Германии утверждает, что "пророссийская хакерская группировка" NoName057(16) ответственна за ряд кибератак на территории ФРГ, включая атаки на... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:00
2023-11-10T18:00
2023-11-10T18:00
германия
в мире
deutsche bahn
анналена бербок
технологии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство Германии утверждает, что "пророссийская хакерская группировка" NoName057(16) ответственна за ряд кибератак на территории ФРГ, включая атаки на немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn, сообщило издание Spiegel. Сообщается, что эта группа хакеров устраивает кибератаки против стран, поддерживающих Украину. По информации Spiegel, NoName057(16) специализируется на DDoS-атаках. МВД ФРГ предупреждал министерство обороны страны об угрозе кибератак на принадлежащие минобороны ресурсы, отмечает издание со ссылкой на конфиденциальный отчет министерства внутренних дел. "Корпоративный сайт Deutsche Bahn "несколько раз был недоступен в течение коротких периодов времени", - пишет Spiegel. По данным частной компании в сфере кибербезопасности Sekoia, одной из наиболее частых целей атак NoName057(16) был личный сайт главы МИД ФРГ Анналены Бербок, сообщает Spiegel. Кроме того, по информации издания, группировка угрожает атаками против немецких банков и региональных органов власти. Власти РФ ранее неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
https://ria.ru/20231107/kiberataka-1908042266.html
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германия, в мире, deutsche bahn, анналена бербок, технологии
Германия, В мире, Deutsche Bahn, Анналена Бербок, Технологии
Власти ФРГ обвинили "пророссийских хакеров" в кибератаках на ж/д компанию
Spiegel: Берлин обвинил "пророссийских хакеров" в кибератаках на ж/д компанию